Honor Magic4 Pro è uno smartphone top di gamma a tutti gli effetti, con le le carte in regola per competere con la concorrenza; uno dei punti che fanno di questo prodotto un vero fuoriclasse è l’avanzato sistema di fotocamere.

Come scatta, quindi, le foto Honor Magic4 Pro? Quali assi nella manica nasconde il software dedicato alla fotografia e alla registrazione di video?

Il primo flagship della nuova Honor ad arrivare in Europa (l’azienda si è separata da Huawei da più di un anno oramai) è finalmente sbarcato anche in Italia ed è disponibile all’acquisto sia sull’e-commerce ufficiale del brand HiHonor che presso altri canali, tra cui ad esempio Amazon.

L’hardware dedicato alla fotografia di Honor Magic4 Pro è raccolto in una sezione circolare della scocca che l’azienda ha chiamato Eye of the muse. Con un design simmetrico e che soprattutto fornisce uno stabile appoggio al dispositivo quando è sistemato su una superficie piatta, questo modulo fotografico è composto da tre fotocamere principali, un flash LED, un microfono, un sensore anti-sfarfallamento e un sensore di profondità laser 8×8 dTOF.

La fotocamera principale da 50MP è basata su un sensore Sony IMX766 dalla dimensione di 1/1,56″. I pixel dal lato lungo 1µm possono essere combinati in gruppi di 4 (pixel binning) per ottenere dei “super pixel” dal lato di 2µm in grado di catturare più luce e permettere l’auto-focus a rilevamento di fase (PDAF) multi-direzionale. Le lenti in configurazione 7P hanno una lunghezza focale equivalente di 23mm, leggermente più ampia rispetto allo standard, e apertura f/1.8.

La fotocamera ultra-grandangolare utilizza un sensore diverso ma sempre da 50MP. Le lenti hanno un campo visivo di 122°, apertura f/2.2 e l’auto-focus permette di scattare bellissime fotografie macro ad una distanza che può arrivare fino a 4cm.

L’ultima fotocamera posteriore, quella posizionata al centro dell’occhio della musa e che attira immediatamente l’attenzione per la sua forma particolare, utilizza un sensore OmniVision OV64B da 64MP, il quale ha una diagonale di 1/2.0″ e pixel dalla dimensione di 0,7µm. Le lenti a periscopio con apertura f/3.5 e lunghezza focale equivalente di 90mm permettono di ottenere uno zoom ottico pari a 3,5x ed uno zoom digitale pari a 100x. Il teleobiettivo dispone della stabilizzazione ottica OIS e ha una veloce messa a fuoco di tipo PDAF.

In un foro a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra del display è inserita una fotocamera da 12MP con lenti f/2.4. Questa fotocamera ha un ampio campo visivo che arriva a 100° per catturare selfie di gruppo e per supportare lo sblocco con il riconoscimento del volto aiutato da un sensore ToF aggiuntivo. Questo sistema permette di ottenere una scansione 3D del volto dell’utente così precisa da poter essere utilizzato come metodo di autenticazione biometrica sicura sia per accedere a Honor Magic4 Pro che per l’uso di applicazioni bancarie e abilitare pagamenti NFC. Questa fotocamera, a differenza di molti concorrenti, supporta la registrazione video in 4K.

Parlando di registrazione video, il comparto fotografico di Honor Magic4 Pro è stato anche certificato IMAX Enhanced per la registrazione video in formato cinematografico 4K HDR10+ a 10 bit.

Infinite possibilità creative grazie al software Honor

L’applicazione dedicata alla registrazione di video e alla fotografia che si trova pre-installata in Honor Magic4 Pro è ricca di funzioni utili ed interessanti che vi permetteranno di dare libero sfogo alla vostra vena creativa.

Le modalità sono molteplici e tutte realizzate con uno scopo ben preciso in mente. Spesso è però difficile districarsi tra le mille opzioni disponibili nei moderni software; ecco perché abbiamo voluto realizzare una panoramica ed una rapida guida all’utilizzo dell’applicazione Fotocamera di questo Honor Magic4 Pro, divisa in due sezioni: foto e video.

Foto

Questa è la schermata che ci si trova davanti una volta aperta l’applicazione Fotocamera di Honor Magic4 Pro. In breve si tratta della modalità dedicata allo scatto delle immagini con impostazioni automatiche, ovvero quella che viene utilizzata più spesso nella vita di tutti i giorni.

È possibile scattare delle foto semplicemente premendo l’otturatore bianco nella parte bassa del display, lasciando a Honor Magic4 Pro l’onere di regolare l’immagine come crede sia più adeguato. Toccando l’icona AI nella parte alta del display si attiva il riconoscimento della scena tramite intelligenza artificiale; questo può in diversi casi migliorare ulteriormente i risultati regolando i settaggi della fotocamera al meglio in base non solo alla scena nel suo complesso, ma anche nello specifico ai vari soggetti inquadrati (paesaggio, animale, cibo, ecc…). L’AI può anche attivare automaticamente la modalità Super Macro quando state inquadrando un soggetto molto vicino alla lente.

In caso di necessità, è possibile toccare un punto dello schermo per mettere a fuoco in tale area della scena e regolare l’esposizione automaticamente, assicurando di rendere visibile al meglio ciò che si vuole fotografare e che la messa a fuoco sia corretta. Accanto all’indicatore di fuoco è presente un’icona a forma di sole. Tenendo premuto su di essa e scorrendo verso l’alto o verso il basso, è possibile regolare manualmente l’esposizione nel caso richieda ulteriori aggiustamenti.

Premendo su un punto qualsiasi del display, si può bloccare la messa a fuoco dopo la prima regolazione, in modo che non venga ricalibrata continuamente dal software fotografico in base ai movimenti in altre parti dell’immagine. L’icona del sole comparirà al centro dell’indicatore di messa a fuoco. In questo caso è possibile trascinare tale icona in un punto diverso del display per separare punto di autofocus e metering dell’esposizione.

Sempre nella parte alta del display si trova un pulsante dedicato alla modalità di scansione di codici QR, l’attivazione/disattivazione del flash, l’applicazione di filtri in tempo reale e l’accesso alle impostazioni di base della fotocamera. A lato sono presenti dei pulsanti per il cambio rapido di fotocamera utilizzata e lo slider per lo zoom.

Ritratto

Questa modalità è dedicata allo scatto di mezzibusti o dei volti delle persone. Si tratta di una modalità molto semplice da utilizzare in quanto dispone di sole due opzioni:

Bellezza: uno slider da 0 a 10 che regola di conseguenza i filtri di abbellimento dei volti e delle imperfezioni della pelle

uno slider da 0 a 10 che regola di conseguenza i filtri di abbellimento dei volti e delle imperfezioni della pelle Bokeh: un interruttore che attiva o disattiva la sfocatura artificiale dello sfondo, non regolabile in questa modalità

È possibile attivare il flash o zoomare fino ad un ingrandimento massimo digitale di due volte. Anche la fotocamera frontale può scattare in modalità ritratto ed è in grado di separare al meglio utente e sfondo grazie al sensore ToF che si occupa normalmente del riconoscimento biometrico del volto per lo sblocco di Honor Magic4 Pro.

Notte

Utilizzabile con tutte le fotocamere, la modalità notte è quella che permette di scattare immagini mozzafiato anche in condizioni fino a qualche anno fa impossibili per i piccoli sensori degli smartphone.

In cambio di qualche istante in più al momento dello scatto, Honor Magic4 Pro è in grado di catturare diverse immagini successive da unire ed una quantità maggiore di luce per rendere le foto notturne molto più nitide, bilanciate e gradevoli, illuminando aree della scena molto buie anche per l’occhio umano.

Questa modalità dà il meglio di sé se utilizzata quando in presenza di luci neon, molti punti luminosi (quindi insegne o illuminazione a LED, lampioni, palazzi o statue con faretti puntati addosso, ecc…). Inoltre, utilizzando un cavalletto, non strettamente necessario per l’uso della modalità, lo smartphone automaticamente aumenterà ancora di più il tempo di esposizione per foto ancora più luminose e dettagliate.

Non ci sono impostazioni specifiche per la modalità notte: puntate, scattate e attendete che venga fatta la magia!

Apertura

Molto simile alla modalità ritratto, grazie a questa sezione dell’applicazione Fotocamera sarà possibile ottenere delle immagini con una separazione maggiore tra primo piano e sfondo, emulando in modo digitale l’effetto del cambio di apertura di una vera lente fotografica (apertura che è purtroppo fissa nelle fotocamere per smartphone).

Per ottenere migliori risultati posizionatevi a circa due metri dal soggetto, toccate la parte di immagine da mantenere a fuoco, regolate il livello di sfocatura utilizzando lo slider nella parte bassa del display e toccate l’otturatore. Questa modalità funziona solamente con la fotocamera principale.

Pro

Questa modalità è più adatta ai fotografi professionisti ed amatoriali che vogliono ottenere il massimo dai sensori fotografici modificando manualmente le impostazioni di scatto. Sono davvero tanti i settaggi che si possono modificare qui in modo simile a quanto possibile con una vera fotocamera reflex o mirrorless.

Nella parte bassa troviamo menu per la regolazione di:

metering;

ISO;

velocità otturatore;

compensazione esposizione,

messa a fuoco;

bilanciamento del bianco.

Nella parte alta sono presenti le impostazioni relative all’uso del flash e al formato in cui salvare le foto:

RAW;

JPG-L (file a 50MP);

JPG.

Questa è la modalità da imparare ad utilizzare per regolare l’immagine finale a proprio piacimento, quella che permette maggiore libertà creativa ma che necessita della conoscenza di diverse nozioni di fotografia. Nulla vieta di avventurarsi alla cieca e modificare randomicamente i vari valori per imparare in modo empirico cosa viene modificato al loro cambiamento; più tempo passerete in questa modalità, migliori fotografi sarete.

Altro

In altro sono racchiuse quelle modalità di scatto forse meno comuni ma che comunque di tanto in tanto possono tornare utili. Tra queste:

Panorama;

Adesivi;

Documenti;

Super macro;

Alta risoluzione.

Video

Come il nome suggerisce, questa è la modalità di registrazione video predefinita; qui sono utilizzabili la fotocamera principale e quella frontale di Honor Magic4 Pro. Nella parte alta del display sono presenti tre controlli: il primo partendo da destra permette l’applicazione dei filtri in tempo reale (utilizzabile fino alla risoluzione 1080p a 60fps), il secondo consente di accendere o spegnere il flash LED, il terzo attiva la modalità Super Notte.

Quest’ultima è molto interessante in quanto applica la stessa tecnologia di elaborazione a più frame della modalità Notte dedicata alle fotografie per illuminare i video durante la registrazione nelle ore o negli ambienti più bui.

Nella parte bassa del display è possibile variare (o disattivare) il livello di intensità del filtro bellezza, simile a quello presente nella modalità Ritratto per le foto ma applicato in tempo reale ai volti durante la registrazione video.

Cinema

La modalità dedicata ai videomaker e a chi vuole sfruttare Honor Magic4 Pro come strumento per la registrazione di video dal tocco professionale. Non è propriamente una modalità di registrazione video manuale, tuttavia sblocca alcuni strumenti che sono sicuramente apprezzati dagli addetti ai lavori, rendendoli fruibili anche dai meno esperti.

La modalità Cinema permette di registrare video dal look cinematografico in 4K o 1080p, a 24fps oppure 30fps ed in formato 16:9 oppure 21:9. Il pulsante in alto a sinistra abilità la modalità slow-motion, che però fissa la qualità di registrazione al 1080p a 120fps.

Il secondo pulsante in alto attiva la registrazione in 4K e gamma dinamica aumentata secondo lo standard HDR10+, permettendo di salvare maggiori informazioni sia nelle zone d’ombra che nelle alte luci.

LOG abilità le riprese logaritmiche: si tratta di riprese piatte che contengono più dettagli della scena che vengono inseriti nell’immagine. Questo tipo di filmato non è destinato a essere utilizzato senza editing, quindi necessita di ulteriori modifiche per essere finalizzato come filmato finale.

LUT, acronimo di Look-Up Table, permette di applicare in tempo reale delle regolazioni dell’immagine sui video in formato Log. Una LUT è uno strumento che nel mondo del videomaking consente a registi, montatori e coloristi di salvare particolari gradazioni di colore come modello. Si può pensare a una LUT come a un pre-set di colore a cui l’utente può facilmente ricorrere quando lavora a un progetto.

Honor Magic4 Pro può applicare queste LUT sia in tempo reale mentre si registra, sia in un secondo momento dalla Galleria sui video Log. Lo smartphone può persino decidere in modo intelligente che tipo di LUT applicare al video!

Multi-video

Honor Magic4 Pro può registrare contemporaneamente i flussi di immagini provenienti da due delle fotocamere principali, mixandole a schermo in tempo reale. È possibile registrare a schermo diviso contemporaneamente utilizzando le seguenti configurazioni:

fotocamera anteriore / fotocamera posteriore;

fotocamera principale (con possibilità di zoom digitale) / fotocamera grandangolare;

Picture in picture.

Non è possibile utilizzare il teleobiettivo in questa modalità. È possibile variare queste impostazioni mentre si registra, alternando anche le viste a schermo intero di fotocamere posteriori e anteriore.

Per cambiare tra le varie inquadrature o combinazioni di queste ultime vi basterà toccare l’icona dedicata che trovate nella parte alta del display. Si aprirà un menu nella parte bassa, sopra al tasto dedicato alla registrazione, da cui potrete scegliere il punto di vista che desiderate utilizzare.

Nelle modalità di registrazione Multi-video che utilizzano due fotocamere diverse in contemporanea è sempre possibile invertire la posizione dei due flussi video con un veloce doppio tap sul display. Se si utilizza la modalità Picture in picture, infine, è possibile trascinare con il dito la piccola finestrella in qualunque punto della scena, oppure aumentarne o diminuirne le dimensioni utilizzando due dita, esattamente come fareste su una foto presente nella Galleria.

Storie

Simile a Multi-video, è presente anche una modalità dedicata alla creazione di quelle che Honor chiama Storie, anche se in realtà si differenziano dai brevi video verticali che siamo ormai abituati a conoscere grazie ai social. Queste storie non sono nient’altro che dei tutorial per la realizzazione di video originali utilizzando la modalità Multi-video, sfruttando al massimo le potenzialità di questo utile strumento, seguendo dei progetti guidati. Nell’elenco sono presenti i seguenti progetti:

Doppia visuale | 13 secondi – 3 parti

| 13 secondi – 3 parti Party | 17 secondi – 5 parti

| 17 secondi – 5 parti Visitato | 14 secondi – 4 parti

| 14 secondi – 4 parti Ritmo | 12 secondi – 5 parti

| 12 secondi – 5 parti Classico | 13 secondi – 4 parti

Rallentatore e Time-Lapse

Queste due modalità di registrazione video vi permetteranno di divertirvi alterando la velocità di scorrimento del tempo a vostro piacimento. Rallentatore è in grado di registrare video alla risoluzione 1080p a 120fps, ovvero sarà poi possibile rivedere il video ad un quarto della velocità originale. Avete bisogno di più velocità? Honor Magic4 Pro può registrare anche in 1080p fino a 240fps, soluzione che vi permetterà di rallentare il tempo di ben otto volte!

Time-Lapse fa l’esatto opposto: cattura meno di trenta immagini al secondo e vi permette di riprodurle come se steste guardando un video registrato ai normali 30fps. Questo permette di creare dei bellissimi filmati che condensano lo scorrimento del tempo. Solitamente si utilizza questa modalità per registrare un lungo viaggio o in combinazione ad un cavalletto per immortalare il lento movimento delle nuvole e del sole durante la giornata.