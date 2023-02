Sono aperti da oggi i preordini per il nuovo Honor Magic5 Lite: è il momento giusto per scegliere l’ultimo arrivato nella famiglia Magic, grazie anche a una serie di vantaggi speciali per gli iscritti allo store ufficiale Hihonor.com.

Honor Magic5: l’equilibrio perfetto tra stile e funzionalità

Il nuovo Honor Magic5 Lite coniuga un design alla moda con una batteria a lunga durata a un prezzo accessibile a tutti.

L’ampio display OLED all-round da 6,67 pollici rende possibile un’esperienza di visione eccezionale: grazie allo schermo curvo, con risoluzione 2400×1800 pixel e refresh rate massimo di 120Hz, potrete immergervi in qualunque tipo di contenuto multimediale e interagirvi istantaneamente.

Il display di Honor Magic5 Lite è inoltre certificato TÜV Rheinland e dotato di tecnologia di riduzione dell’intermittenza dello schermo per garantire il maggiore comfort visivo, anche in caso di utilizzo prolungato.

Fatevi riconoscere con Honor Magic5 Lite: il retro si contraddistingue per il design circolare Matrix Star Ring, all’interno del quale sono incastonate le tre fotocamere – rispettivamente un sensore principale da 64MP, una grandangolare da 5MP e una macro da 2MP.

Honor Magic5 Lite concentra in un corpo sottilissimo una batteria extra-large da ben 5100mAh, che permette di raggiungere fino a 24 ore di streaming video, oppure per i più social 19 ore di scrolling su TikTok e supporta la ricarica rapida, che aggiunge 12,5 ore di streaming dopo soli 30 minuti.

Sotto il cofano dello smartphone troviamo il SoC mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G, potenziato ulteriormente dalla funzionalità RAM Turbo, che permette di tenere attivi ancora più processi “prendendo in prestito” parte della memoria interna del device.

Honor Magic5 Lite è disponibile in tre colorazioni: Titanium Silver, Emerald Green e Midnight Black.

Honor Magic5 Lite, preordini e vantaggi esclusivi

Partono oggi 21 febbraio i preordini del nuovo Honor Magic5 Lite sullo store ufficiale Hihonor.com, al prezzo di vendita di 389,90 euro.

Preordinando lo smartphone fino al 28 febbraio riceverete compresi nel prezzo gli auricolari TWS Honor Earbuds 2 Lite, il caricabatterie da 66W Honor SuperCharge e la cover esclusiva Honor Talents. Sarà inclusa anche la garanzia di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo.

Se siete nuovi iscritti allo store Hihonor.com avrete inoltre a un coupon di benvenuto che vi darà diritto a 30 euro di sconto.

A partire dal 1 marzo troverete in vendita il nuovo Honor Magic5 Lite al prezzo di vendita di 389,90 euro: acquistandolo su Hihonor.com riceverete in omaggio la smartband Honor Band7, il caricabatterie da 66W Honor SuperCharge e la cover esclusiva Honor Talents. Sarà inclusa anche la garanzia di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo.