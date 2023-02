L’evento di lancio dedicato alla famiglia Honor Magic tenutosi nella bellissima cornice del MWC di Barcellona ha permesso al brand di sollevare il drappo rosso a diverse novità.

Oltre all’annuncio dell’inedita serie di top di gamma Honor Magic5, l’azienda ha confermato che il foldable Honor Magic Vs è in arrivo anche nel nostro Paese!

“Impegnata a rispondere alle esigenze reali dei clienti, Honor adotta un approccio umano-centrico all’innovazione dei prodotti, offrendo soluzioni tecnologiche intuitive per migliorare la vita quotidiana di tutti“, ha dichiarato George Zhao, CEO di Honor Device Co, Ltd. “Honor Magic5 Pro e Honor Magic Vs, spingono i parametri di riferimento del settore in ogni aspetto dell’esperienza d’uso degli smartphone, in linea con la nostra visione di consentire un approccio alla vita smart per tutti“.

Il primo vero sfidante di Z Fold in Italia

Mostrato per la prima volta in Cina alla fine del 2022, Honor Magic Vs è il primo foldable a libro a sbarcare in Italia per combattere il monopolio di Samsung nel settore. Si tratta di un pieghevole dalle specifiche tecniche di fascia alta dedicato agli utenti più esigenti.

Honor Magic Vs è sottile e leggero, con uno spessore di soli 12,9 mm quando è ripiegato e un peso di 267 grammi. Nonostante ciò, Magic Vs è dotato di una batteria da 5000mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli mainstream con questo design.

L’ingombro è ridotto anche grazie alla nuova cerniera senza ingranaggi, la quale permette allo smartphone di chiudersi completamente senza lasciare spazi tra le due metà del dispositivo. Honor ha dichiarato che la cerniera del Magic V originale aveva 92 componenti e che questa nuova cerniera è ora composta solo da quattro parti. Tale cerniera ha una resistenza di 400.000 aperture ovvero 100 pieghe/giorno per 10 anni.

Da chiuso, Magic Vs mostra un display OLED da 6,45 pollici fullHD a 120Hz, con un rapporto schermo/superficie del 90%. Il rapporto di forma in 21:9 garantisce un’esperienza utente non dissimile da uno smartphone tradizionale. Quando è aperto, Honor Magic Vs offre un’esperienza paragonabile a quella di un tablet con un display interno da 7,9 pollici a 90hz e risoluzione 2K. La piega solitamente visibile nel display interno dei foldable è praticamente stata eliminata completamente.

Per il resto, il Magic Vs è dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Supporta la ricarica a 66W che riporta lo smartphone al 100% in soli 46 minuti.

Sul retro Honor Magic Vs monta tre fotocamere. La principale ha un sensore Sony IMX800 da 54MP, lo stesso di Honor 70. Le altre due sono una fotocamera grandangolare da 50MP che si può utilizzare anche per gli scatti macro grazie all’autofocus e una fotocamera da 8MP con teleobiettivo dallo zoom ottico 3x. Entrambi gli schermi hanno un foro che contiene una comoda fotocamera dedicata ai selfie da 16MP.

Honor Magic Vs Dimensioni Aperto: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm

Chiuso: 160,3 x 72,6 x 12,9 mm Peso 267g Display Esterno: 6,45″ OLED, 10 bit, 1080 x 2560 pixel, 431 ppi, 120Hz, HDR10+, 1200 nit

Interno: 7,9″ OLED, 10 bit, 1984 x 2272 pixel, 382 ppi, 90Hz, HDR10+, 800 nit SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: CPU: 1x 3,0GHz Cortex-X2 + 3x 2,5GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510

GPU: Adreno 730 RAM 12GB LPDDR5 Memoria interna 512GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori Principale: 54MP Sony IMX800, f/1.9, 27mm, 1/1,49″, 1,0µm, PDAF

Teleobiettivo: 8MP, f/2.4, PDAF, zoom ottico 3x, OIS

Grandangolare: 50MP, f/2.0, 13mm, 122˚, AF Fotocamera frontale 16MP, f/2.5 (stessa fotocamera sia interna che esterna) Batteria e ricarica 5000mAh Ricarica con cavo a 66W Sistema operativo Android 13, MagicUI 7.1 Altro Cerniera senza ingranaggi, speaker stereo, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, LED IR, USB Tipo-C 3.1 (Con OTG e Display Port 1.2), Lettore di impronte capacitivo laterale

Honor Magic5: la serie flagship che vi conquisterà

Il protagonista principale dell’evento di oggi è però un altro: Honor Magic5 Pro. Costruendo sulle ottime basi poste in essere lo scorso anno da Honor Magic4 Pro, il nuovo top di gamma punta ancora più in alto.

Partendo dal design, Honor Magic5 Pro presenta sul retro un comparto fotografico tondo e simmetrico, che parte dalle linee definite dall’azienda Eye of Muse lo scorso anno. Honor introduce con Magic5 Pro il sistema Star Wheel Triple Camera.

“Rendendo omaggio ad Antoni Gaudì, Honor Magic5 Pro è caratterizzato da cornici simmetriche a doppia curvatura ultra strette su entrambi i lati e dal design della Star Wheel Triple Camera che si trova al centro della cover posteriore, fondendo le bellissime curve che si trovano nei paesaggi naturali e nell’architettura moderna nel design del dispositivo all’avanguardia, dimostrando l’armoniosa combinazione di arte e tecnologia” così l’azienda spiega la filosofia del design.

Ma Honor Magic5 Pro non è solo pensato per essere piacevole alla vista guardato dal retro, il display LTPO da 6,81″ è pensato per ammaliare. Il pannello è curvo su quattro lati ed è dotato di un’innovativa tecnologia di miglioramento della luminanza del display, offrendo una luminosità HDR di picco di 1800 nit. Grazie alla calibrazione a doppia luminanza per una luminosità tipica di 120 nit in interni e di 800 nit in esterni, Honor Magic5 Pro offre una precisione dei colori in qualsiasi ambiente lo si utilizzi.

Certificato con HDR10+ e IMAX Enhanced, Honor Magic5 Pro consente agli utenti di godersi video e film con una qualità dell’immagine ottimizzata anche grazie al chip dedicato Discrete Display, il quale offre un effetto HDR sempre attivo per migliorare la nitidezza dei video e garantisce una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore. La certificazione per la bassa emissione di luce blu TÜV Rheinland e la funzione Dynamic Dimming che simula la luce naturale, allieva l’affaticamento degli occhi.

Honor è infine lieta di annunciare che Magic5 Pro ha ottenuto un’eccellente performance complessiva del display, raggiungendo il 1° posto nella classifica DxOMark dei display per smartphone con un punteggio di 151.

Non solo nella tecnologia del display, Honor Magic5 Pro ha infranto ogni record anche nella classifica DxOMark dedicata alle fotocamere con un punteggio complessivo di 152 che ha posizionato il nuovo flagship davanti a tutti gli altri.

Honor Magic5 Pro è dotato di una tripla fotocamera che comprende una grandangolare da 50MP, una ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Con un sensore di dimensioni maggiori per migliori prestazioni al buio, il sistema utilizza la tecnica della fotografia computazionale con l’algoritmo proprietario Ultra Fusion, il quale migliora anche la nitidezza delle immagini con uno zoom digitale da 3,5x a 100x.

“Dotato del nuovissimo Honor Image Engine, Honor Magic5 Pro presenta un nuovissimo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con notevole facilità e chiarezza. Gli utenti possono anche riprendere scene in condizioni di scarsa illuminazione in modo chiaro e veloce grazie alla funzione Super Night Capture. Inoltre, Honor Magic5 Pro vanta la funzione AI Motion Sensing Capture, in grado di rilevare automaticamente il punto più alto di un salto e di catturare il fotogramma in altissima definizione” spiega il brand. “Honor Magic5 Pro è dotato di IMAX Enhanced Movie Master, che consente agli utenti di girare e modificare video straordinari con il proprio smartphone“.

Sotto la scocca troviamo ovviamente il chip più potente sul mercato, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da ben 12GB di RAM veloce e 512GB di memoria interna. Alla sicurezza ci pensa il sistema Dual-TEE sviluppato in collaborazione con Qualcomm per offrire offre la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come l’ID del volto e le impronte digitali.

A tenere vivo il tutto ci pensa una batteria da 5100mAh in grado di ricaricarsi a 66W via cavo e 50W wireless.

“Con l’ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13, Honor Magic5 Pro offre una serie di funzioni intelligenti, come MagicRing per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, che aiutano gli utenti ad aumentare ulteriormente la loro produttività“.