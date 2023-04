L’abbiamo aspettato a lungo e, dopo averlo visto a Barcellona a seguito della presentazione avvenuta durante il MWC, abbiamo finalmente avuto modo di provare con mano per diversi giorni il nuovissimo top di gamma Honor Magic5 Pro.

Dopo quella che lo scorso anno abbiamo definito “una dimostrazione di forza”, ovvero la presentazione di Honor Magic4 Pro per i mercati internazionali, quest’anno il brand capitanato da George Zhao ci riprova con uno smartphone a cui sembra non mancare davvero nulla!

Bellissimo fuori e…

L’aspetto esteriore di Honor Magic5 Pro non cambia moltissimo rispetto agli altri top di gamma della famiglia Magic, ma è stato rifinito in modo da essere ancora più elegante e soprattutto comodo da utilizzare. Addio ai bordi metallici sottilissimi del modello passato, benvenute cornici più ampie e piatte su cui fare presa. Nonostante questo Honor Magic5 Pro non rinuncia ad un design che vede scocca e display curvare leggermente per favorire l’ergonomia, anche se in modo meno pronunciato rispetto a Magic4 Pro.

A livello di design è forse uno dei miei smartphone preferiti in questa prima parte del 2023. Ben bilanciato e comodo da impugnare, il mio indice si colloca perfettamente sotto il modulo fotografico donando supporto allo smartphone ed evitando che mi scivoli. Parlando della sporgenza al posteriore che contiene le fotocamere principali: è un male necessario per il contenimento di sensori e ottiche di qualità, inoltre Honor ha racchiuso il comparto fotografico in un cerchio posizionato simmetricamente che aiuta lo smartphone a non dondolare quando appoggiato su una superficie.

La scocca di vetro curva in modo elegante per raccordarsi con la sporgenza, un modo davvero piacevole, a mio parere, di evidenziare l’aspetto principe di questo prodotto mantenendo però uno stile unico. Honor Magic5 Pro è certificato secondo gli standard IP68, non ci aspettavamo di meno da un vero top di gamma.

Ruotando lo smartphone troviamo un display grande (6,81 pollici) e di ottima qualità. Siamo davanti ad un pannello LTPO con risoluzione 1312 x 2848 pixel ed in grado di variare la propria frequenza fino a 120Hz. Non manca il supporto ai contenuti HDR10+ anche grazie alla rispettabilissima luminosità massima di ben 1800 nit. Honor Magic5 Pro ha quindi un display dotato di tutte le caratteristiche che ci si aspetta da uno smartphone premium, con colori vivaci all’occorrenza ma allo stesso tempo molto accurati.

Il lettore di impronte digitali posto sotto al display è veloce e preciso, tuttavia rispetto al flagship Honor dello scorso anno è stato spostato più in basso ed è ora di tipo ottico invece che a ultrasuoni. Funziona molto bene, non ci si può lamentare, ma dal punto di vista di sicurezza e precisione è un piccolissimo passo indietro.

Non che ci sia mai davvero bisogno di utilizzarlo. Nella pillola nera posizionata nell’angolo superiore sinistro del display è presente una fotocamera affiancata ad un sensore 3D ToF in grado di riconoscere il volto dell’utente in modo sicuro e prima ancora che ce ne si accorga! Si tratta del sistema di riconoscimento biometrico 3D più rapido e comodo che io abbia mai avuto occasione di provare, anche più immediato e capace di quello di iPhone! Funziona molto bene al buio ed anche con lo smartphone ruotato in qualsivoglia posizione.

…potentissimo dentro!

Anche per quanto riguarda la componentistica interna, da Honor Magic5 Pro non potevamo aspettarci che prestazioni sopraffine. D’altronde siamo davanti ad un altro prodotto che sfrutta il chip migliore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, in grado davvero di non farsi mettere in difficoltà da qualsivoglia attività. I 12GB di velocissima RAM LPDDR5X e l’ultima generazione di memorie interne UFS 4.0 da 512GB rendono l’uso del terminale immediato e reattivo in ogni occasione.

Nei benchmark sintetici abbiamo notato un comportamento un po’ conservativo lato CPU con invece ottime performance lato GPU e nel gaming. A livello pratico, ad oggi non c’è nulla che possa davvero rallentare Honor Magic5 Pro se non sessioni di gioco molto impegnative e prolungate (parliamo di più di un’ora di Genshin Impact, per capirci).

Smartphone Geekbench 5 Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark

PCMark Work 3.0 Single-core Multi-core Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Performance Honor Magic5 Pro – – 1775 4690 1046220 3977887 3658

(21,90 fps) 3681 – 2476

(67,3%) 13419 Xiaomi 13 Pro – – 1394 5148 1276523 130282 3003

(18,00 fps) 2974 – 2920

(98,2%) 14838 Samsung Galaxy S23 Ultra 1581 5085 1918 5149 1237965 131861 3813

(22,80 fps) 3803 – 3165

(83,2%) 16094 OnePlus 11 1132 4699 1286 4672 1136977 83790 3589

(21,50 fps) 3618 – 1505

(41,6%) 10488 Samsung Galaxy Z Fold4 1325 3871 – – – – 2774

(16,60 fps) 2798 – 1535

(54,9%) 13727 Samsung Galaxy S22 Ultra

(Exynos 2200) 1162 3542 1613 3916 921556 90134 2038

(12,20 fps) 1990 – 980

(49,2%) 12750 Asus ROG Phone 6D 1390 4598 – – – – 2605

(15,60 fps) 2644 – 2105

(79,6%) 17893 Google Pixel 7 Pro 1065 3226 1437 3533 – – 1829

(11,00 fps) 1827 – 1382

(75,6%) 11236

Ovviamente non mancano tutte le tecnologie di connettività che ci si aspetta, come la connettività Wi-Fi 7 Ready, il 5G e il Bluetooth 5.3. Utile l’inclusione di un LED IR per il controllo dei dispositivi compatibili e la porta di ricarica o scambio dati nella parte inferiore è di tipo USB 3.1 Tipo-C, perfetta per il veloce trasferimento di file e supporta anche lo standard DisplayPort 1.2 per collegarsi a display esterni con risoluzione fino al 4K.

Gli speaker stereo sono potenti e di buona qualità, anche se l’altoparlante inferiore è forse leggermente più potente sbilanciando l’acustica nella sua direzione.

Lato batteria, Honor Magic5 Pro dispone della cella più grande tra gli smartphone convenzionali del 2023 (abbiamo dovuto aggiungere convenzionali perché gli smartphone da gaming sono una categoria a parte, mi riferisco a ROG Phone 7 e RedMagic 8 Pro). L’unità da 5100mAh ha una durata notevole ed il software Honor è stato in grado di gestirla al meglio nelle nostre prove, portandoci sempre a sera (ma anche quasi sempre al pranzo del giorno successivo) senza troppi problemi.

Nel test sintetico PCMark 3.0 a cui sottoponiamo tutti i dispositivi Honor Magic5 Pro si è fermato a 12:09h ma possiamo assicurarvi che nell’uso quotidiano ha superato prodotti che in questo benchmark sono resistiti più a lungo.

La ricarica avviene tramite filo a 66W e wireless a 50W. Peccato per il piccolo passo indietro rispetto alla ricarica a 100W sia wireless che con cavo del modello dello scorso anno, tuttavia la ricarica avviene in modo sufficientemente rapido e comunque non ci si può lamentare.

Honor Magic5 Pro arriva con a bordo Android 13 e il nuovo aggiornamento dell’interfaccia Magic UI 7.1. Magic UI 7 mantiene lo stesso stile della versione 6, con poche modifiche minori. Le icone, le app recenti, le notifiche e le impostazioni rapide sono identiche, così come il menu Impostazioni. Le funzionalità già presenti, come le cartelle di grandi dimensioni sulla home e la barra delle schede sotto le icone delle app che supportano i widget interni, sono ancora disponibili. Tuttavia, alcuni widget interessanti di EMUI non si trovano su Magic OS, come lo stack di widget o i widget combinati, ma c’era da aspettarselo in quanto l’azienda comincia finalmente a staccarsi dall’eredità di Huawei.

Magic OS offre anche molte opzioni di personalizzazione. Si possono scegliere tra vari temi, stili Always-on e altro ancora. Si può anche attivare un cassetto delle app se si preferisce. C’è anche un’app Temi con diversi temi, font, sfondi e pacchetti di icone da scaricare.

Magic OS supporta la finestra multipla a schermo diviso e la modalità finestra a comparsa per alcune app proprietarie e di terze parti. Si può aprire una sola app a comparsa per volta.

Honor Magic5 Pro riceverà fino a 5 anni di aggiornamenti software e 3 nuove versioni di Android. Ottimo!

Il salto in avanti più grande in questa generazione di flagship

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale ha un sensore da 50MP Sony IMX858, una lente con un’ampia apertura f/1.6 e autofocus PDAF. La qualità delle foto è ottima, con dettagli nitidi, colori fedeli e una buona gestione della luce.

La fotocamera teleobiettivo ha un sensore sempre da 50MP con lenti a periscopio dallo zoom ottico 3,5x, stabilizzazione ottica OIS e apertura f/3.0. Ottima per i ritratti, permette di avvicinarsi ai soggetti senza perdere qualità e offre anche uno zoom ibrido fino a 10x e digitale fino a 100x, anche se non lo consigliamo se non per riconoscere sagome lontane.

La fotocamera ultra-grandangolare ha un ulteriore sensore da 50MP con apertura f/2.0 e un angolo di visione di 122 gradi. Consente di catturare scenari ampi e panoramici senza distorsione ai bordi grazie alle lenti “freeform”, mentre l’autofocus consente di avvicinarsi per gli scatti macro.

La fotocamera anteriore ha un sensore da 12MP per i selfie e un sensore ToF per il riconoscimento facciale e gli effetti bokeh. I selfie sono belli e naturali, con una buona resa della pelle e dei capelli, anche se ci saremmo aspettati un sensore un po’ più moderno e capace.

Rispetto a Honor Magic4 Pro, Honor Magic5 Pro ha fatto un salto in avanti così grande a livello di qualità che di recente non ci ricordiamo di averne visto uno simile generazione su generazione nel mondo dei flagship. Honor, con questo top di gamma, è in grado di sfidare seriamente i big del settore, restituendo scatti piacevoli praticamente in ogni situazione.

I colori sono vicinissimi alla realtà, le immagini hanno un livello molto piacevole di contrasto e la gamma dinamica è ampia, anche se teleobiettivo e grandangolo soffrono un pochino di più sotto questo punto di vista. Al buio la gestione delle luci è ottima e la resa della scena è molto vicina a quello che i nostri occhi vedono.

Si può comunque migliorare? Certamente, a mio parere spesso si notano troppi interventi del software che per cercare di eliminare il rumore va a limare i dettagli più fini, soprattutto al buio. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, sarete più che soddisfatti con i risultati di queste fotocamere. L’elaborazione delle immagini tipica di Honor deve piacere, è una questione di gusti, non è più o meno corretta di quella di altri brand ma è certamente diversa e riconoscibile.

Fantastica la nuova funzionalità che permette di lasciare a Honor Magic5 Pro il controllo del pulsante di scatto, catturando in automatico una foto nel momento migliore.

L’azienda deve però migliorare lato app. Nonostante lo scatto delle immagini sia quasi sempre fulmineo ed immediato, l’applicazione si porta dietro alcune limitazioni che non avremmo voluto trovare in un cameraphone così capace. Solo la fotocamera principale è in grado di salvare file RAW in modalità manuale, come anche di registrare video in LOG con l’applicaizone di LUT nella modalità cinematografica. Il passaggio tra le lenti è veloce ma l’animazione sembra rallentare un po’ le cose, mentre nei video spesso il cambio di fotocamera è automatico e non rispecchia la scelta dell’utente (succede ci sia un crop sul sensore principale invece di attivare il teleobiettivo, per esempio).

È un approccio alla fotografia simile a quello di Apple, con meno libertà di quella che ci piacerebbe ma orientata al far funzionare il tutto al meglio.

Conclusioni

Honor Magic5 Pro è un’ottimo terminale, sicuro, pratico, dalla batteria di lunghissima durata, veloce e bello da utilizzare. Siamo davvero contenti della nostra esperienza con questo nuovo flagship. Gioca sul sicuro lato software, area che vorremmo venisse migliorata maggiormente e che è forse il suo tallone d’Achille.

Le fotocamere sono tra le migliori disponibili, sempre che apprezziate il tipo di elaborazione software scelta dagli esperti Honor. Magic5 Pro è però in grado di dare filo da torcere alla concorrenza in quasi tutte le situazioni e di certo non vi pentirete mai dell’acquisto!

Siamo felici di aver potuto constatare un netto miglioramento rispetto al modello dello scorso anno, il quale ci era piaciuto ma in cui avevamo sottolineato alcune criticità. Il prezzo di Magic5 Pro è in linea con la concorrenza, ma se avete intenzione di acquistarlo è meglio farlo approfittando delle fantastiche promozioni e dei bundle offerti per l’arrivo nel nostro Paese!