È da oggi disponibile in Italia il nuovissimo top di gamma di casa Honor, stiamo parlando di Honor Magic5 Pro. Si tratta di un vero e proprio flagship che poco ha da invidiare ai suoi diretti concorrenti sul mercato. Comunque, se vogliamo metterci le mani sopra, Honor sta proponendo un’offerta esclusiva, di durata limitata, in occasione del lancio di oggi. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Dal 19 aprile 2023 è possibile acquistare Honor Magic5 Pro in due differenti colorazioni: nero e verde. La speciale promozione offerta dall’azienda cinese, che va dal 19 aprile al 3 maggio 2023, consiste nella possibilità di acquistare non solo lo smartphone, ma anche molti altri accessori e di avere diritto a un coupon da 100 euro.

Gli accessori che sono inclusi nel bundle proposto da Honor sono: le Earbuds3 Pro, Wireless Charger, garanzia protezione schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro che servirà a scontare ulteriormente il tutto. Il costo totale del bundle è di 1.199,90 euro a cui vanno poi sottratti i 100 euro del coupon.

Facendo due conti, gli auricolari acquistati a parte costano 199,90 euro, il caricatore wireless costa 99,90 euro, in merito alla protezione dello schermo non abbiamo notizie relative al costo, ma potrebbe trattarsi comunque di diverse decine di euro, in più c’è il coupon da 100 euro. Sommando il costo di tutti i componenti del bundle, ecco che arriviamo a più di 400 euro. Questo significa che lo smartphone ci costerà, in realtà, meno di 800 euro grazie all’offerta di lancio.

Dal 4 maggio fino al 31 maggio, invece, sarà possibile acquistare Honor Magic5 Pro, sempre al prezzo di 1.199,90 euro, in bundle con Earbuds3 Pro, garanzia protezione schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro. In sostanza dal 4 maggio in poi non ci sarà più il Wireless Charger incluso.

Per approfittare del bundle di cui vi abbiamo parlato, potete utilizzare il link che vi lasciamo qui di seguito il quale vi riporterà direttamente sul sito ufficiale di HiHonor.