Honor MagicWatch 2, lo smartwatch personalizzabile dal design sportivo

Honor ha lanciato ufficialmente il nuovo MagicWatch 2. Uno smartwatch dotato delle nuove tecnologie di monitoraggio della salute e dalla buona autonomia grazie alla presenza del chip Kirin A1.

Anche HONOR ormai sta inevitabilmente puntando al mercato dei wearable presentando dispositivi che possano vantare di tutte le tecnologie per il monitoraggio della salute e dello sport che ben conosciamo. Lo smartwatch è dotato di uno schermo touch AMOLED da 1,39’’ ma a confermare l’innovazione dei dispositivi dell’azienda è sicuramente la presenza del chipset Kirin A1 che garantisce la durata della batteria fino a 14 giorni per la variante da 46 mm.

Ideale per chi fa sport. Questo modello progettato dall’azienda cinese dispone infatti di ben 15 modalità dedicate al fitness: 8 per sport outdoor e 7 per indoor, implementate sia per semplici corse ed allenamenti a corpo libero che per attività più complesse come triathlon e nuoto. L’inedita presenza di un pace-setter virtuale permette inoltre di migliorare gli allenamenti seguendo i ritmi di ciascun utente. La tecnologia TrueSleep 2.0 è inoltre in grado di riscontrare eventuali disturbi del sonno fornendo, in base alla diagnosi, consigli utili da seguire in base alle abitudini dell’utente. Per il monitoraggio del battito cardiaco Honor ha deciso di implementare la tecnologia TrueSeen inviando una segnalazione nel caso in cui ci fossero anomalie ai valori registrati. Sarà inoltre possibile tenere d’occhio il battito cardiaco anche durante le sessioni di nuoto e quindi sott’acqua. Naturalmente, installando l’apposita app tutti i dati che il dispositivo registrerò saranno sincronizzati sullo smartphone.

Non mancano le classiche caratteristiche dei dispositivi wearable come la possibilità di effettuare o ricevere chiamate o sms mentre il dispositivo è collegato allo smartphone. Ciò che contraddistingue lo smartwatch è inoltre la presenza di 4GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo potrà essere liberamente personalizzato scegliendo tra quattro diversi tipi di cinturini e di quadranti.

Alcuni dei dettagli in riepilogo:

HONOR MagicWatch2 (46mm): Touchscreen AMOLED ad alta definizione da 1,39 pollici AMOLED

Fino a 14 giorni con monitor sleep, monitoraggio della frequenza cardiaca e notifica dei messaggi attivati ogni giorno, 90 minuti di allenamento con GPS ogni settimana, 30 minuti di riproduzione musicale e 30 minuti di chiamate Bluetooth a settimana.

HONOR MagicWatch2 (42mm): Touchscreen AMOLED ad alta definizione da 1,2 pollici AMOLED

Fino a 7 giorni con monitor sleep, monitoraggio della frequenza cardiaca e notifica dei messaggi attivati ogni giorno, 90 minuti di allenamento alla settimana con GPS acceso e 30 minuti di riproduzione musicale alla settimana

Resistenza all’acqua 5 ATM

MagicWatch 2 sarà disponibile a partire dal 12 dicembre 2019 ad un prezzo di 189€ e 179€ rispettivamente per la versione da 46 mm e 42 mm.