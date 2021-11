Honor, nuovo parco industriale: prodotto uno smartphone ogni 28 secondi

“Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura del nostro nuovo stabilimento di produzione che sarà parte integrante della nostra strategia per assicurare che la nostra ampia gamma di prodotti premium sia della massima qualità”. Queste le parole del CEO di Honor George Zhao nel giorno dell’inaugurazione dell’Honor Intelligent Manufacturing Industrial Park, prima fabbrica autofinanziata del marchio cinese.

La nuova zona industriale sarà la sede di quattro attività fondamentali: la certificazione del controllo qualità dei nuovi prodotti, l’incubazione delle novità artigianali e tecnologiche, la produzione dei dispositivi di punta e la costruzione di nuove capacità di produzione di intelligenza artificiale da parte di Honor.

“Come fornitore di prodotti tecnologici premium, essere in grado di garantire i nostri standard di affidabilità e qualità sarà fondamentale mentre continuiamo il nostro viaggio per diventare un marchio tecnologico leader nel mondo”, ha dichiarato ancora Zhao. L’Honor Intelligent Manufacturing Industrial Park sarà essenzialmente una “palestra” per allenare e testare le nuove tecnologie di produzione automatica a marchio Honor.

All’interno dell’industria è già presente una macchina di assemblaggio automatico di precisione, utile nello specifico per l’installazione del Super Curved Display 89°, uno degli elementi caratteristici degli smartphone Honor. Tale macchina può raggiungere una precisione di assemblaggio di 75 micron, la misura del diametro di un capello.

Altre automazioni degne di nota sono state inserite nel processo di assemblaggio delle batterie, che ora può contare su un sistema di rilevamento ottico di alta precisione in grado di individuare corpi estranei (fino a 40 micron) e monitorare la pressione in tempo reale. Il tutto a zero rischi sia per il personale che per l’utente finale.

Ad oggi, il 75% della produzione viene portato a termine grazie all’impiego di sistemi automatici. Il tempo di ciclo degli smartphone è brevissimo: ne viene prodotto uno ogni 28,5 secondi.

Ulteriori rivoluzioni riguardano il meccanismo di distribuzione dei materiali e, infine, il controllo qualità. Honor ha adottato il concetto di “manufacturing supermarket” per collegare in tempo reale la domanda della linea di produzione al rifornimento dei componenti richiesti. I componenti, inoltre, vengono consegnati automaticamente alla stazione di produzione grazie all’ausilio degli AGV (Automated Guided Vehicles).

Quanto ai test finali – quindi al controllo qualità – Honor ne effettua in tutto ben 150. In caso di anomalie, viene attivato un allarme seguito dalla correzione tempestiva del problema da parte di ispettori estremamente rigorosi.