Honor Play 8A ufficiale: MediaTek Helio P35, Android Pie e notch a goccia

Il primo smartphone del 2019 è stato annunciato. Si tratta di Honor Play 8A, il dispositivo entry-level la cui presentazione era attesa per domani 8 gennaio. Evidentemente il produttore cinese ha deciso di anticipare per avere su di sé l’attenzione mediatica che, altrimenti, sarebbe stata puntata tutta sul CES di Las Vegas. Anche il nome non è quello che ci si aspettava. Il motivo della scelta di aggiungere “Play” resta ancora sconosciuto.

Il nuovo arrivato condivide una buona parte della scheda tecnica con il recente Xiaomi Mi Play. Nello specifico, Honor Play 8A è equipaggiato con il SoC MediaTek Helio P35 – con processo produttivo a 12 nm – accoppiato a 3GB di RAM e 32 o 64 GB di storage espandibile tramite micro SD. A bordo troviamo già Android 9 Pie con personalizzazione dell’interfaccia grafica EMUI 9.0. Dal punto di vista del design, non ci sono grandi sorprese grazie alle tante notizie trapelate prima della presentazione.

La scocca è realizzata in plastica e metallo. Il pannello posteriore vede la presenza di una sola fotocamera da 13 MP. La parte frontale, invece, è dominata da un display IPS LCD da 6,99 pollici con notch a goccia che incastona il sensore fotografico da 8 MP con apertura f/2.0. Nessun sensore biometrico ma è presente lo sblocco tramite riconoscimento del volto. Il tutto è alimentato da una batteria da 3.020 mAh con supporto alla ricarica rapida. A differenza di Xiaomi, Honor ha sostituito la porta micro-USB con la USB Type-C.

Honor Play 8A arriva nella colorazione Nero, Blu, Oro e Rosso. Lo smartphone è già disponibile in preordine in Cina dove le spedizioni partiranno da domani 8 gennaio. Il prezzo di vendita è di 799 yuan (circa 100 euro) per la variante con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Per il momento, non ci sono informazioni riguardanti la configurazione con 64GB di storage.