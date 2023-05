Finalmente il nuovo smartphone pieghevole Honor Magic Vs è disponibile all’acquisto anche in Italia. Da oggi è possibile acquistare sullo store ufficiale di Honor il dispositivo presentato a novembre 2022 in Cina e successivamente annunciato a livello globale lo scorso febbraio al MWC.

Per festeggiare Honor propone delle incredibili offerte con sconti e bundle esclusivi sia sul nuovo pieghevole che sull’ultimo top di gamma tradizionale, Honor Magic5 Pro!

Honor Magic Vs dispone di due display AMOLED, uno esterno da 6,45″ con risoluzione FullHD+ a 120Hz, e uno interno da 7,9″ con una risoluzione di 1984 x 2272 pixel a 90Hz. La nuova cerniera senza ingranaggi, la quale permette allo smartphone di chiudersi completamente senza lasciare spazi tra le due metà del dispositivo, supporta il display pieghevole. Honor ha dichiarato che la cerniera del Magic V originale aveva 92 componenti e che questa nuova cerniera è ora composta solo da quattro parti. La nuova componente ha una resistenza dichiarata dal brand di 400.000 aperture ovvero 100 pieghe/giorno per 10 anni. Grazie a questa soluzione, Honor Magic Vs è sottile e leggero con uno spessore di soli 12,9 mm (quando è ripiegato) e un peso di 267 grammi.

All’interno del dispositivo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12GB di RAM insieme a 512GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro Honor Magic Vs monta tre fotocamere. Grazie alla batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 66W, il dispositivo offre un’autonomia che dovrebbe essere più che sufficiente per superare l’intera giornata.

La principale ha un sensore Sony IMX800 da 54MP, lo stesso di Honor 70. Le altre due sono una fotocamera grandangolare da 50MP che si può utilizzare anche per gli scatti macro grazie all’autofocus e una fotocamera da 8MP con teleobiettivo dallo zoom ottico 3x. Entrambi gli schermi hanno un foro che contiene una comoda fotocamera dedicata ai selfie da 16MP.

Honor Magic Vs è finalmente acquistabile sul sito Hihonor.com al prezzo di 1599,90 euro, nelle colorazioni Nero e Cyano. Acquistando il pieghevole dall’e-commerce ufficiale Honor potrete ottenere un bundle contenente le cuffie Honor Earbuds 3 Pro, un case protettivo e una garanzia di riparazione del display della durata di 6 mesi, assieme ad un coupon da 200,00 euro applicato al carrello.

Grazie al codice sconto disponibile in esclusiva per tutti i lettori di Tom’s Hardware, otterrete un coupon di 250,00 euro anziché 200,000 euro.

Codice esclusivo: AVS0531

Di seguito vi lasciamo il link per l’acquisto:

Honor Magic Vs 12GB/512GB + bundle | 1349,90 euro ( 1599,90 euro ) utilizzando il nostro codice

Per festeggiare l’uscita di Honor Magic Vs, l’azienda ha scontato anche il prezzo di Honor Magic 5 Pro a 1199,90 euro, con un bundle che comprende un coupon sconto da 260,00 euro e la garanzia di riparazione del display della durata di 6 mesi. Anche in questo caso, grazie al nostro codice sconto esclusivo, avrete uno sconto aggiuntivo di 40,00 euro sull’acquisto, per un coupon dal valore complessivo di 300,00 euro.

Codice esclusivo: AM5P0531

Honor Magic 5 Pro 12GB/512GB | 899,90 euro ( 1199,90 euro ) utilizzando il nostro codice

Vi ricordiamo che le offerte in questione dureranno dal 4 al 31 maggio 2023. Tutti i coupon dedicati ai nostri lettori con gli scontri extra sono sostitutivi rispetto a quelli offerti da Honor e non cumulabili. Non vi resta che affrettarvi per non lasciarvi scappare queste fantastiche offerte!