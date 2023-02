Febbraio è finalmente arrivato, e se avete un partner è giunto decisamente il momento di pensare ai doni per San Valentino. Se ancora non sapete cosa regalare alla vostra dolce metà ma volete puntare sulla tecnologia, Honor arriva in vostro aiuto, proponendo una serie di promozioni pensate ad hoc per la festa degli innamorati e valide dal 1° al 15 febbraio su articoli singoli e bundle.

Tantissimi smartphone top di gamma, tablet e accessori come auricolari e smartwatch sono infatti in sconto, consentendovi così di risparmiare centinaia di euro e sorprendere la persona che amate con un prodotto di qualità altissima! Inoltre, per tutti gli articoli sopra i 100,00€ è disponibile l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi, rendendo la spesa più accessibile e le promozioni ancora più allettanti.

Tra i prodotti in offerta più interessanti vi è senza dubbio l‘Honor 70, l’ultimo gioiello della serie N di Honor, venduto ora a soli 499,90€ invece di 599,90€ o in bundle con gli auricolari Earbuds 2 Lite a 454,90€. Lo smartphone vanta una tecnologia assolutamente all’avanguardia nel campo del design e della fotografia: presenta infatti due obiettivi principali, che vi consentiranno di scattare foto incredibili in qualsiasi condizione di luce. Vi sono anche tantissime funzionalità dedicate al video-making, con le quali potrete creare filmati professionali di qualità elevatissima.

Abbiamo poi un display curvo da 6,67″ OLED che vi offrirà una visione senza precedenti nel campo mobile, supportando 1,07 miliardi di colori e trasmettendo immagini vivide e ricche di dettagli. Oltre al comparto grafico, l’Honor 70 stupisce anche nella potenza, dato che il processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus è stato progettato per comunicare, giocare e navigare alla massima velocità, garantendo al contempo una lunghissima autonomia.

Per chi ha un budget inferiore ai 250,00€ vi è invece l’Honor X8, in offerta a 219,90€ anziché 259,90€. Il design elegante, ultrasottile e leggero, uno schermo grande con cornici super strette, capacità fotografiche eccezionali e prestazioni potenti sono solo alcuni dei punti di forza dello smartphone, che pur essendo disponibile a un prezzo accessibile offre delle prestazioni pari a un top di gamma. Troviamo infatti un sistema con ben 4 fotocamere, una batteria da 4000mAh che offre fino a 13 ore di riproduzione continua senza scaricarsi e la tecnologia Honor RAM Turbo, che comprime in automatico le applicazioni in background, mantenendone attivi i processi ma aumentando la velocità del dispositivo.

Offerte Honor per San Valentino:

Vi ricordiamo che le promozioni di Honor sono valide solo fino al 15 febbraio, quindi vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi! Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

