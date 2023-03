Il nuovo Honor Magic5 Pro è il primo della classe per le prestazioni di fotocamera e display: a decretarlo è DXOMARK, laboratorio di valutazione della qualità leader mondiale, a seguito di diversi benchmark che lo hanno messo a confronto con competitor come il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Nello specifico, il nuovo Honor Magic5 Pro è riuscito a sbaragliare la competizione nelle prestazioni della fotocamera per la sua velocità di scatto nella categoria Friends&Family, per le prestazioni eccezionali dello zoom e per la registrazioni di video in movimento.

Per quanto riguarda invece il display, Honor Magic5 Pro ha dimostrato performance da vera ammiraglia in tutte le caratteristiche principali, tra cui un’ottima leggibilità dovuta alla gestione impeccabile del colore e del contrasto in ogni condizione di illuminazione.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto la posizione numero 1 nella classifica DXOMARK per la fotocamera e il display del nuovo HONOR Magic5 Pro, una riprova concreta della forza e delle capacità del nostro team di ricerca e sviluppo” ha dichiarato George Zhao, CEO dell’azienda. “Questo risultato è solo l’inizio per noi, che non vediamo l’ora di compiere altri fantastici passi avanti nella fotocamera e nel display degli smartphone del brand“.

Il risultato raggiunto da Honor Magic5 Pro non è che l’inizio di una serie di riconoscimenti che il brand asiatico ha raggiunto in occasione del Mobile World Congress 2023. Durante il MWC Honor si è infatti aggiudicato ben 42 premi dai media.

A farla da padrone è stata ancora una volta il flagship Honor Magic5 Pro, che ha vinto ben 18 premi conquistando le testate specializzate nelle prime impressioni dei recensori.

Anche il nuovo foldable di casa Honor, il nuovo Honor Magic Vs, ha ricevuto grande attenzione dai media, guadagnando l’approvazione tra gli altri di XDA Developers, per il suo design sottile e leggero, l’innovativa tecnologia di piega e le finiture premium.