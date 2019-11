Honor V30 e V30 Pro ufficiali: ecco le caratteristiche tecniche

Dopo essere stati ampiamente anticipati, Honor V30 e V30 Pro sono stati ufficialmente presentati. Parliamo di smartphone di fascia alta in grado di supportare il nuovo standard di rete 5G. Un’importante differenza tra i due dispositivi è proprio nella soluzione adottata per connettersi alle reti di quinta generazione. Il modello principale è infatti equipaggiato con il SoC Kirin 990 a cui è accoppiato il modem Balong 5000, mentre la variante Pro si basa sul processore Kirin 990 5G con modem integrato al suo interno.

Per il resto, Honor V30 e V30 Pro presentano una scheda tecnica molto simile con qualche piccola differenza. La parte frontale è dominata in entrambi i casi da un display AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione Full-HD+. Il sensore biometrico per le impronte digitali è posizionato sul bordo laterale. La società cinese ha deciso di integrare la doppia fotocamera anteriore in un foro sullo schermo. Parliamo di un sensore principale da 32 Megapixel (f/2.0) accoppiato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2).

Il pannello posteriore ospita un sistema di tripla fotocamera posteriore alloggiato in un modulo rettangolare. Il sensore principale è da 40 Megapixel (f/1.8 per la versione base e f/1.6 per il modello Pro) accoppiato a un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3X (f/2.4 e OIS) e un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4) che diventano 12 Megapixel (f/2.2) su Honor V30 Pro.

Diversa la capacità della batteria: 4.200 mAh per Honor V30 con supporto alla ricarica rapida a 40W e 4.100 mAh per Honor V30 Pro che supporta anche la ricarica rapida wireless a 27W. La piattaforma software, infine, è affidata alla Magic UI 3.0.1 basata su Android 10.

La serie Honor V30 sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Pearl White, Blue e Black in diverse configurazioni. Honor V30 nella versione 6/128 GB è venduta a 3.299 yuan (circa 425 euro) che diventano 3.699 yuan (circa 476 euro) nella variante 8/128 GB. Mentre Honor V30 Pro è disponibile a 3.899 yuan (circa 502 euro) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e a 4.199 yuan (circa 541 euro) con 256 GB di spazio di archiviazione.

Per il momento, non ci sono informazioni circa la commercializzazione dei nuovi arrivati al di fuori dei confini nazionali. La scelta potrebbe dipendere, in parte, dall’evoluzione della situazione con gli Stati Uniti. Staremo a vedere!