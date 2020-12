HONOR V40, cominciano a spuntare i primi dettagli

Per chi non avesse seguito la vicenda nelle ultime settimane, è bene ricordare come il colosso cinese del tech HUAWEI abbia venduto il suo sub-brand HONOR ad un consorzio di oltre 30 agenti e rivenditori. Ora si starebbero iniziando a vedere le prime mosse, a partire dall’arrivo della nuova serie di smartphone V40.

Al momento, non abbiamo informazioni dettagliate a riguardo ma uno dei modelli ha ricevuto, proprio in queste ore, la certificazione 3C. marchio di sicurezza indispensabile per questa tipologia di prodotti. I primi smartphone di punta del brand, dopo la vendita, dovrebbero essere quelli appartenenti alla serie HONOR V40. Non sono disponibili molte informazioni al momento. Il prossimo passo sarebbe l’ottenimento della certificazione TENAA.

HONOR

Secondo la certificazione 3C, il prossimo HONOR V40 , identificato dal numero di modello YOK-AN10 supporterebbe la ricarica rapida a ben 66 W. Seguendo il numero di modello del caricabatterie (HW-110600C00) e la velocità di erogazione della corrente, il protocollo per la ricarica dovrebbe essere denominato come HUAWEI 66W SuperCharge, che ha debuttato sulla serie HUAWEI Mate 40.

Ma poiché HUAWEI non possiede più HONOR, quest’ultima potrebbe utilizzare un marchio diverso per questa tecnologia di ricarica proprio come accade con OPPO (SuperVOOC), OnePlus (Warp Charge) e Realme (SuperDart), tutti e tre sotto il controllo della BBK Electronics.

Ci aspettiamo poi che la serie HONOR V40 possa essere equipaggiata con la Magic UI 4, una rivisitazione della EMUI 11 basata su Android 10. In altre parole, nonostante la separazione da HUAWEI, ci aspettiamo che HONOR utilizzi la tecnologia della sua ex società madre, almeno per il momento. Dobbiamo considerare che questi dispositivi potrebbero essere stati progettati già diversi mesi fa, ancor prima della cessione del brand.

Oltre alla certificazione 3C, l’HONOR V40 è stato certificato anche dal MIIT (Ministry of Industry and Information Technology). Inoltre, conosciamo anche il suo nome in codice: YORK. Ci aspettiamo di saperne di più su questo dispositivo insieme a agli altri modelli della serie, se ce ne saranno, nel corso dei prossimi giorni.