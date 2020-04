Honor X10 5G è apparso su TENAA, insieme alle sue specifiche tecniche e il design. Sembrerebbe che possa trattarsi di uno tra gli smartphone 5G meno costosi del mercato. L’ennesimo segno che la tecnologia di quinta generazione si sta allargando sempre più nella fascia media.

Il dispositivo è internamente riconosciuto con il nome “Teller” e sono forse i codici TEL-AN00, TEL-AN00a e TEL-TN00 a identificare la versione dello smartphone per il mercato cinese.

Stando ai primi dettagli, in Honor X10 (un prodotto con delle dimensioni di 163,7 x 76,5 x 8,8 mm) troveremo un display LCD IPS da 6,63 pollici. Non sarà presente il notch e questo ci fa intuire che Honor possa aver puntato su una fotocamera frontale con tecnologia pop-up. In un modulo fotografico posteriore, di forma rettangolare, ci saranno ben quattro sensori.

Sotto la scocca, con un design molto curato, potremmo trovare il processore Kirin 820 5G. X10 5G, che sarà forse svelato il mese prossimo, dovrebbe costare circa 2.000 yuan (il corrispettivo di 260 euro). Non ci sono, per il momento, informazioni in merito a un possibile lancio nel mercato europeo. Ricordiamo inoltre che Honor ha recentemente aggiornato lo store ufficiale.