Arrivano finalmente anche sul mercato globale i nuovi Honor X7 e X8, due smartphone di fascia media che raccolgono l’eredità della serie X per la prima volta da quando il brand è diventato indipendente. Con il loro design ricercato i nuovi Honor X7 e X8 si posizionano in una fascia di prezzo accessibile a tutti, senza rinunciare all’eleganza e alla funzionalità.

Il nuovo Honor X8, già presentato il mese scorso in Cina, è uno smartphone sottile e leggero, pensato per stupire grazie al suo spessore di soli 7,45 millimetri e all’ampia diagonale di schermo del display, racchiuso in cornici piatte dai bordi arrotondati che garantiscono una presa comoda anche con una sola mano.

A bordo dell’Honor X8 troviamo il display Honor FullView da ben 6,7 pollici con un rapporto schermo/corpo del 93,6%, il più alto tra gli smartphone di questa fascia.

Grazie alla sua risoluzione da 2388×1080 pixel e alla frequenza di aggiornamento dello schermo da 90Hz le vostre esperienze di intrattenimento saranno ancora più immersive, mentre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light garantisce il comfort visivo anche dopo lunghi periodi d’uso.

Il nuovo Honor X8 presenta un comparto fotografico composto da ben quattro fotocamere posteriori, rispettivamente una fotocamera principale da 64MP, una fotocamera grandangolare da 5MP con angolo di visuale di 120°, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera bokeh da 2MP. Sul lato anteriore troviamo invece un sensore da 16MP perfetto per selfie e videochiamate.

A livello di prestazioni, il nuovo Honor X8 può fare affidamento sul processore 4G a 6nm Qualcomm Snapdragon 680, in combinazione con 6GB di RAM e 128GB di storage. Grazie al sistema Honor RAM Turbo, che aggiunge 2GB di RAM virtuale, potrete arrivarae a ben 8GB di RAM per performance fluide anche durante l’esecuzione di processi impegnativi.

Sotto alla scocca dell’Honor X8 si cela una batteria da 4000mAh che garantisce fino a 13 ore di riproduzione video o 19 ore di navigazione Web. Lo smartphone è inoltre dotato di ricarica rapida Honor SuperCharge da 22,5W, che permette di recuperare in soli 10 minuti ben 3 ore di riproduzione video.

Il nuovo Honor X8 arriva in Italia con l’interfaccia Magic UI 4.2 basata su Android 11 e i servizi Google integrati. Lo smartphone è disponibile per il preordine da domani 14 aprile, mentre la data di lancio è prevista per il 21 aprile. Il prezzo di lancio consigliato è di 259,90 euro.

Gli utenti che preordineranno il nuovo Honor X8 dallo store hihonor riceveranno uno sconto extra di 20 euro in seguito a un acconto di 10 euro.

Dovremo invece attendere ancora qualche giorno per il lancio ufficiale del secondo smartphone della rinnovata serie X, l’Honor X7.

Quest’ultimo dovrebbe presentare un design leggermente diverso rispetto all’Honor X8, condividendo però il processore Qualcomm Snapdragon 680 e il display con frequenza di aggiornamento di 90Hz.