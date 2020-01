HTC chiude il 2019 con un ennesimo tracollo economico

Continua l’impietoso tracollo di HTC: il 2019 ha visto una diminuzione del fatturato del 57,8% rispetto all’anno precedente. Per comprendere quanto la situazione sia drammatica, bisogna sottolineare che il 2018 è stato l’anno peggiore per l’azienda.

L’arrivo del nuovo amministratore delegato, Yves Maitre (dopo Cher Wang, insediatosi nel 2015), e la presentazione dello smartphone HTC Desire 19s non hanno permesso di risollevare la non molto rosea situazione dello scorso ottobre. Il 2019 di HTC si chiude quindi con un -57,8%, e un fatturato di soli 333 milioni di dollari.

HTC revenue fell to just $330m last year.

That’s an 84% drop in 2 years.

In context: Apple now gets more from selling AirPods in a fortnight than HTC gets from selling *everything* in a year pic.twitter.com/6GF3EAgGd3

— TIM CULPAN (@tculpan) January 6, 2020