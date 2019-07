HTC, ritorno al passato: Wildfire S avrà un successore?

HTC potrebbe presentare il successore di Wildfire S lanciato nel 2011. Display da 5,4 pollici, doppia fotocamera posteriore e batteria da 3000 mAh potrebbero essere i tratti salienti di Wildfire E.

I risultati finanziari di HTC non sono brillanti anche se a giugno 2019 ci sono stati dei piccoli segnali di ripresa. A quanto pare, la società sembra intenzionata a portare avanti il business degli smartphone puntando su una linea del passato: Wildfire. L’ultimo dispositivo della gamma risale al 2011 con il modello Wildfire S. Secondo un rapporto proveniente dalla Russia, il produttore è al lavoro sul suo successore, Wildfire E.

Lo smartphone in questione dovrebbe essere alimentato da un processore Unisoc (octa-core Cortex-A55 octa-core 4×1,6 GHz + 4×1,2 GHz) accoppiato a 2 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna. Sulla base di queste informazioni non ufficiali, è chiaro che ci troviamo davanti a un dispositivo di fascia bassa pensato per svolgere le attività basilari. Non è un prodotto dalle grandi pretese.

HTC Wildfire S

Il display dovrebbe essere un IPS LCD da 5,4 pollici con risoluzione HD+ e rapporto di forma in 18:9. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe comporsi di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 32 Megapixel assistito da un secondo da 2 Megapixel. Mentre, il modulo anteriore dovrebbe integrare un unico sensore da 5 Megapixel. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 3.000 mAh.

Dovrebbe essere commercializzato in varie colorazioni, tra cui una Blu. Non ci sono informazioni relative a una possibile data di lancio o agli ipotetici prezzi. Fino a questo momento, non sono emerse indiscrezioni su un ipotetico successore di Wildfire S. Per questo, è bene prendere con le pinze le caratteristiche riportate. Chissà se HTC non abbia pensato davvero di riprendere una vecchia gamma per migliorare la situazione futura! Staremo a vedere!