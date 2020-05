Huami sta attualmente lavorando una mascherina trasparente che si può disinfettare in poco tempo. Questa tipologia di accessori è oramai diventata obbligatoria, per contenere la diffusione del Covid-19. Anche alcune aziende attiva in altri settori, tra cui Huami, stanno lavorando ad alcune innovative mascherine utili per coprire il volto dell’utente.

Si tratta di un prodotto dotato di alcune funzionalità extra. Il filtro del dispositivo può essere automaticamente igienizzato in appena 10 minuti grazie all’ausilio della luce ultravioletta. Questa tecnologia si occupa solo della parte interna; quella esterna dovrà invece essere disinfettata manualmente dagli utenti.

Il nome di questo prodotto è Aeri e dovrebbe garantire l’usabilità per circa 1 mese e mezzo. Il produttore ha deciso di utilizzare un materiale trasparente. Così facendo, gli utenti potranno ugualmente sfruttare il riconoscimento facciale del proprio smartphone (oramai molto comune).

Aeri presenta dei filtri rimovibili con capacità di filtrazione N95. Gli utenti potranno anche decidere di inserire degli accessori aggiuntivi, come un ventilatore (utile specialmente nel periodo estivo). Il prodotto rappresenta il tentativo di Huami, azienda conosciuta specialmente per i dispositivi indossabili, di entrare in un nuovo settore. Non è ancora chiaro quando la mascherina sarà lanciata e il suo prezzo.