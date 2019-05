Huawei-Android: il Centro Nazionale di Cyber-Security inglese tranquillizza gli utenti

Il Centro Nazionale di Cyber Security (NCSC) del Regno Unito consiglia di continuare ad aggiornare normalmente gli smartphone Huawei. Darà nuovi consigli se dovessero sorgere problemi di sicurezza.

Nella giornata di oggi, il Centro Nazionale di Cyber Security (NCSC) del Regno Unito è intervenuto sulla questione degli aggiornamenti Android sugli smartphone Huawei in seguito al blocco imposto da Trump. Il centro sottolinea che, grazie alla proroga di 90 giorni concessa a Huawei, i dispositivi del marchio potranno aggiornarsi in sicurezza come di consuetudine.

In seguito all’ordinanza presidenziale, Google – proprietario del sistema operativo Android – ha sospeso la propria collaborazione con il produttore di Shenzhen mettendo appunto a rischio i futuri aggiornamenti di Android. Come già detto, però, il Dipartimento di Commercio degli Stati Uniti ha concesso una licenza generale temporanea per tre mesi che permette a Huawei di mantenere aggiornati i proprio dispositivi.

Per questo, NCSC ha tranquillizzato gli utenti specificando che durante questo periodo “i clienti dovrebbero continuare ad aggiornare i propri dispositivi come al solito, in linea con le disposizioni già esistenti. Il consiglio potrà essere modificato qualora NCSC venisse a conoscenza di problemi di sicurezza. NCSC continua a valutare la situazione e fornirà consigli utili ai clienti Huawei”.

La proroga scadrà il 19 agosto. La situazione potrebbe cambiare e gli scenari possibili sono tanti. Fino a quella data, però, gli smartphone Huawei continueranno a essere aggiornati e la stessa azienda cinese ha confermato che “continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti che coprono quelli già venduti o ancora disponibili a livello globale. Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, al fine di fornire la migliore esperienza a tutti gli utenti a livello globale”. Una sicurezza confermata – almeno per il momento – anche dall’autorevole NCSC. Continueremo a tenervi aggiornati su ogni sviluppo di questa vicenda.