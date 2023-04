Il 20 aprile si sono conclusi ai BAFTA di Londra i Mobile Games Awards 2023. Tra le tante categorie premiate spicca Huawei, la quale ha vinto il premio per il migliore store alternativo dell’anno con AppGallery.

Questo prestigioso riconoscimento celebra un eccellenza nel settore mobile, confermando l’impegno del brand verso utenti e sviluppatori a seguito della vicenda che ha visto negli anni scorsi imporsi il ban del governo Trump. Tale ban ha impedito a Huawei di continuare ad utilizzare il sistema operativo Android e gli appositi servizi proprietari come il Google Play Store, costringendo l’azienda a virare verso un nuovo sistema operativo proprietario (Harmony OS) e annessi servizi, tra cui appunto lo store proprietario AppGallery.

Lo store non permette solo di scaricare facilmente app e giochi, ma si presenta come un vero e proprio ecosistema intelligente, in cui gli sviluppatori hanno la possibilità di cimentarsi e creare esperienze innovative tramite le app. Sin dal lancio nel 2018, AppGallery ha arricchito costantemente la sua offerta software per permettere agli utenti rimasti fedeli a Huawei di non sentire la mancanza del Play Store, affermandosi cosi tra i primi tre store di app in ambito smartphone.

Con oltre 580 milioni di utenti attivi mensili e un aumento del 10% al di fuori della Cina negli ultimi 12 mesi, AppGallery continua a proporre un’ampia gamma di giochi e app selezionate internazionali e locali.

Jaime Gonzalo, Vice President Huawei Mobile Services Europe, afferma:

“L’esistenza di store di app alternativi è fondamentale per mantenere un equilibrio nel settore mobile e per questo siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio che rappresenta un ulteriore riconoscimento del nostro impegno per partner e utenti. La crescita di AppGallery è il risultato anche della fiducia e del sostegno che nel corso degli anni hanno riposto in noi. Continueremo a lavorare in questa direzione, come riferimento tra gli store di app e di mobile gaming anche per Android e ci auguriamo, in futuro, per tutti i device indipendentemente dal sistema operativo, così da garantire una migliore esperienza utente e consentire agli sviluppatori di esprimere il loro massimo potenziale”.

Ad oggi AppGallery collabora con i migliori brand e sviluppatori di giochi per offrire un’esperienza e un offerta completa ai suoi utenti. Per rendere l’offerta ancora più allettante, periodicamente Huawei organizza campagne promozionali con sconti e offerte speciali su diversi titoli.

Oltre ai videogiochi, AppGallery include app di 18 diverse categorie, tra cui news, social media, finanza e intrattenimento per coprire ogni aspetto della vita quotidiana delle persone. Nell’ultimo anno la piattaforma ha visto crescere gli utenti provenienti dalle piattaforme Android in modo notevole, a testimonianza delle ottime offerte che lo store offre alla sua utenza di riferimento.

Se siete sviluppatori, AppGallery mette a disposizione un ricco range di soluzioni e risorse permettendo a più di 6 milioni di sviluppatori registrati nei sistemi Huawei di ampliare il proprio business con soluzioni innovative, grazie a un’integrazione interconnessa delle funzionalità HMS Core e al team di supporto tecnico.

Huawei fornisce inoltre anche un modello efficace di condivisione dei ricavi e numerose risorse in ambito marketing, per favorire la monetizzazione commerciale degli sviluppatori a livello globale. Secondo Business of Apps, il 79% delle app di gioco utilizza IAP per la monetizzazione e gli IAP rappresentano il 48,2% dei ricavi da mobile app. Per questo motivo, la proporzione di condivisione dei ricavi IAP fornita da Huawei agli sviluppatori è superiore alla media del settore, dimostrando un vantaggio nel lungo periodo.

Insomma, lo store Huawei si è saputo ritagliare la sua fetta di mercato ancora oggi in continua espansione sia dal punto di vista degli sviluppatori, sia dal punto di vista dell’utenza finale. E voi cosa ne pensate di AppGallery? Lo avete mai utilizzato? Fatecelo sapere sotto nei commenti.