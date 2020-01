Huawei Band 4 Pro arriva in Italia a 79,90 euro

Huawei non si ferma. Nonostante la questione ancora aperta con gli Stati Uniti, l’azienda cinese ha appena annunciato un nuovo wearable per il mercato italiano. Si tratta della Band 4 Pro, una smartband con particolare vocazione sportiva, che si propone come ennesimo tassello di un più ampio ecosistema. Per acquistarla sono necessari 79,90 euro, un prezzo che la pone in una fascia più alta rispetto a concorrenti come la Mi Band 4 e la Honor Band 5.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Huawei ha integrato un display AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione di 240 x 120 pixel. Lo schermo è incastonato in un cinturino in silicone che, ovviamente, contribuisce a mantenere contenuto il peso (25 grammi). Presente il GPS, oltre alla possibilità di calcolare il livello di ossigeno del sangue e monitorare il battito cardiaco mediante la tecnologia TruSeen. La connettività dello smartphone è garantita dalla presenza del Bluetooth 4.2 e dal chip NFC.

Huawei Band 4 Pro è inoltre in grado di monitorare anche gli sport acquatici, grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM (circa 50 metri di profondità). La batteria da 100 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia, ma attendiamo ovviamente la prova sul campo per esprimere un giudizio concreto. In ogni caso, la smartband può essere utilizzata in abbinata a smartphone Android (versioni 4.4 e successive) e iOS (versioni 9.0 e successive).

Il dispositivo è disponibile da subito presso i migliori negozi di elettronica di consumo e presso il Huawei Experience Store di Milano, nelle colorazioni Black e Red. Per acquistarlo, come detto in apertura, sono necessari 79,90 euro.