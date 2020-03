Huawei Band 4 Pro recensione: soddisfacente, ma la concorrenza è tanta

Huawei Band 4 Pro è la nuova smartband del produttore cinese. È un potenziamento del modello base: migliora la qualità del display e gode del GPS che la rende così più indipendente dallo smartphone. Nessuna differenza dal punto di vista estetico, ma aumenta il prezzo di vendita. È arrivata sul mercato a 79,90 euro, una cifra un po’ elevata se comparata alle alternative presenti sul mercato.

È altrettanto vero però che la maggior parte dei dispositivi indossabili economici non possono fare affidamento sul GPS. Penso a Mi Band 4 e alla Honor Band 5 che però fanno del rapporto qualità/prezzo il loro punto di forza. Insomma, la concorrenza è tanta ma ammetto immediatamente che Huawei Band 4 Pro è una delle migliori soluzioni presenti attualmente sul mercato. Scopriamo ora come si è comportata durante il nostro test.

Design e indossabilità

Il design di Huawei Band 4 Pro è mutuato da quello del modello base, disponibile all’acquisto su Amazon tramite questo link. Tutto è concentrato in un involucro in metallo e plastica che è staccabile dal cinturino che può essere sostituito. L’attacco è proprietario. Per la sostituzione, è necessario rimuovere i due piccoli ganci che la tengono ferma. È leggera e non crea particolari problemi, nemmeno durante la notte. Il cinturino è in silicone e d’estate potrebbe probabilmente creare qualche fastidio.

Il display è un pannello AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione 120 x 240 pixel contro 80 x 160 pixel del fratello minore. La forma è rettangolare. Personalmente, preferisco le linee più morbide ma si tratta pur sempre di gusti soggettivi. Perfetta la luminosità così come il contrasto. Il pannello è visibile anche all’aperto, caratteristica importante su schermi di piccole dimensioni.

In generale, non è possibile regolare manualmente la luminosità. C’è però la possibilità di impostare – direttamente dal dispositivo – l’utilizzo di una luminosità inferiore durante le ore notturne. C’è l’opzione “Schermo acceso” che spegnerà il display dopo 5 minuti invece che dopo 5 secondi. La navigazione all’interno del software viene gestita interamente dal display touchscreen dove è presente anche il pulsante Home.

La navigazione è sempre stata fluida e non ho riscontrato alcun problema con il touchscreen che si è mostrato sempre molto reattivo. Non risponde però sott’acqua. I quadranti utilizzabili sono davvero tanti: molti già preinstallati, tanti altri scaricabili a partire dall’applicazione Huawei Health.

Funzioni e autonomia

Huawei Band 4 Pro si collega allo smartphone tramite connessione Bluetooth 4.2 utilizzando l’applicazione Huawei Health. A tal proposito, è doveroso fare un appunto soprattutto per chi possiede uno smartphone Android che non sia Huawei o Honor. L’app è disponibile sul Play Store e per funzionare ha bisogno dei Huawei Mobile Services aggiornati almeno alla versione 4.0.0. Sullo store di Google però l’aggiornamento è fermo alla versione 3.0.3.

Per accedere all’applicazione, dunque, è necessario installare prima l’AppGallery dal sito ufficiale (raggiungibile tramite questo link) e successivamente i HMS che in questo caso mettono a disposizione la versione compatibile. Dopodiché, tutto proseguirà normalmente.

Le funzioni sono quelle che ci si aspetta da un dispositivo del genere: contapassi, tracciamento della frequenza cardiaca e del sonno, monitoraggio delle attività fisiche, ricezione di notifiche, timer, cronometro e trova smartphone.

La navigazione avviene scorrendo in verticale e troviamo le sezioni relative alle funzioni appena elencate. È possibile anche gestire la riproduzione musicale o video avviata sul dispositivo a cui è collegata. Purtroppo, il software è in inglese e l’italiano non è supportato.

Le attività tracciabili sono 11, tra cui anche il nuoto. Huawei Band 4 Pro infatti è impermeabile fino a 5 ATM. È proprio il nuoto una delle attività che ho testato durante il mio utilizzo. Riesce abbastanza bene a tener traccia delle vasche fatte, identificando precisamente il tipo di stile. Non riesce però a tracciare quelli che coinvolgono solo le gambe. La precisione dei dati non è ai livelli di dispositivi specializzati in questo campo ma sono comunque indicativi e soddisfacenti se si vuole tener traccia delle proprie attività fisiche a livello amatoriale.

Come tutte le smartband, non riesce a tracciare autonomamente i periodi di riposo. Questo può influire sulle statistiche finali di performance come l’indice SWOLF. Durante il nuoto, non viene tracciato il battito cardiaco. I dettagli forniti si riferiscono alla durata, alle calorie consumate, allo stile, al numero di bracciate e di vasche fatte e alla velocità mantenuta. I grafici sono comunque di facile interpretazione.

Per quanto riguarda la camminata, invece, il tracciamento è preciso grazie alla presenza del GPS, la rilevazione del battito è costante mentre tende a sovrastimare il numero dei passi effettuati. Confrontandola con altri dispositivi, restituiva sempre valori più alti. Ottimo invece il tracciamento del battito cardiaco e del sonno, i cui dati sono consultabili solamente tramite l’applicazione.

Soddisfacente anche la ricezione delle notifiche ricevute sullo smartphone. Come sempre, possiamo selezionare quali ricevere e possiamo recuperarle dal menu dedicato direttamente da Huawei Band 4 Pro. Viene mostrato il nome del mittente e parte del contenuto, cliccandoci su si aprirà l’intero messaggio. La vibrazione che ci avvisa della notifica ricevuta è secca e si fa sentire. Purtroppo, la modalità “Non disturbare” è selezionabile solamente a partire dall’app.

C’è una chicca. È possibile scattare foto e registrare video dallo smartphone a distanza utilizzando Huawei Band 4 Pro. Purtroppo, risulta compatibile solo con i dispositivi Huawei o Honor. Basterà aprire l’applicazione “Fotocamera” sullo smartphone e cliccare sull’icona della fotocamera che comparirà sul display della smartband.

L’applicazione è quella che abbiamo imparato a conoscere: ben fatta, completa e di facile consultazione. La sezione Health è riepilogativa e raggruppa i dati relativi al contapassi, ai dettagli dell’esercizio, alla frequenza cardiaca, alla qualità del sonno e al peso. Esercizio da cui è possibile avviare alcune attività, come la passeggiata, e consultare i risultati precedenti. Dispositivi consente di personalizzare tutte le impostazioni della Huawei Band 4 Pro e infine Personale che fornisce report settimanali, risultati e molto altro e dove è possibile completare il proprio profilo.

L’autonomia non brilla. La batteria da 100 mAh assicura di stare lontani dalla presa elettrica per 3-4 giorni. Il risultato migliora raggiungendo circa 6-7 giorni se si fa poco uso di GPS o si limitano le funzioni come la ricezione delle notifiche o il monitoraggio costante del battito cardiaco.

Conclusioni: chi dovrebbe acquistarla?

Huawei Band 4 Pro è la soluzione perfetta per chi cerca una smartband con GPS integrato. Da questo punto di vista non ha rivali. Per una cifra di 79,90 offre un’esperienza utente assolutamente appagante: display ben visibile, ottimo tracciamento del battito cardiaco, impermeabilità fino a 5 ATM con un monitoraggio del nuoto soddisfacente e applicazione dedicata completa e precisa.

Se invece il GPS non rappresenta un elemento indispensabile, il consiglio è di rivolgere la vostra attenzione altrove verso dispositivi più economici. Un esempio è la Mi Band 4 che fa del rapporto qualità/prezzo e dell’autonomia i suoi punti di forza. La stessa indicazione vale se siete alla ricerca di un dispositivo che tracci in maniera professionale la vostra attività fisica. Tutto sommato, comunque, Huawei Band 4 Pro è la migliore soluzione con GPS integrato sotto i 100 euro attualmente presente sul mercato.