Huawei Band 4 ufficiale: display a colori e porta di ricarica USB

Huawei Band 4 è ufficiale: display da 0.96 pollici, porta di ricarica USB, batteria da 91 mAh e impermeabilità fino a 5 ATM.

Tanti annunci per Huawei che – nella giornata di ieri – non solo ha annunciato la disponibilità sul mercato cinese di Mate X, ma ha colto l’occasione per svelare al mondo la sua nuova smartband. Si chiama Huawei Band 4 ed è caratterizzata dalla presenza di una porta di ricarica USB. Nessuno standard proprietario, dunque. Il dispositivo arriva con un connettore USB-A.

Huawei Band 4 sfoggia uno schermo TFT a colori da 0,96 pollici con vetro curvo 2D e risoluzione 160×80 pixel. È presente il pulsante Home di forma rettangolare. Il display mostra le informazioni necessarie, come ora, passi, calorie, data, a seconda del quadrante scelto.

Manca l’NFC mentre sono presenti tutte le funzioni tipiche di una smartband: monitoraggio del battito cardiaco, tracciamento del sonno tramite la tecnologia TrueSleep 2.0, contapassi, calorie bruciate e analisi dell’attività sportive. A tal proposito, è utile anche per il nuoto in quanto è impermeabile fino a 5 ATM. Il tutto è alimentato da una batteria da 91 mAh che – secondo Huawei – è in grado di garantire un’autonomia tra 7 e 9 giorni.

Huawei Band 4 sarà disponibile in Cina a partire dal 1 novembre a 199 yuan (circa 25 euro). Non sono state rilasciate informazioni circa una possibile commercializzazione nel nostro Paese. Attendiamo comunicazioni ufficiale da parte di Huawei.