Il Black Friday 2022 si è concluso con la fine di venerdì 25 novembre, ma per fortuna c’è ancora spazio per qualche acquisto dell’ultimo minuto, visto che su alcuni portali, come ad esempio Amazon, le offerte del Black Friday 2022 andranno avanti ancora per un po’, almeno fino alla fine di questo ultimo fine settimana di novembre.

Val ancora la pena dare un’occhiata agli sconti? A nostro giudizio decisamente sì, visto che le offerte proposte da alcuni store sono ancora validissime, e riguardano anche prodotti di ottima qualità, come ad esempio la splendida smartband Huawei Band 7 che, per altro, è stata uno dei prodotti più venduti proprio nel corso del Black Friday 2022 di Amazon!

Il prezzo proposto, del resto, è ancora ottimo, perché parliamo di un taglio del 33%, che abbassa questa smartband dai suoi originali 59,90€, al prezzo ben più abbordabile di 39,90€! Un affare davvero ottimo, specie considerando che parliamo di un prodotto a marchio Huawei che, anche al netto del ban ricevuto dall’America, e dall’impossibilità di utilizzare i servizi Google, è rimasta saldamente in cima ai produttori più innovativi e interessanti del settore tech e, in particolare, di quello della telefonia.

Caratterizzato da un design sottile e da un corpo leggero (pesa appena 16 grammi!), ma molto resistente, Huawei Band 7 è una smartband che ama farsi guardare, come testimonia il suo splendido schermo AMOLED da 1,47″, adornato da cornici ultra-sottili.

Si tratta di una smartband che, in termini di form factor, si posizione a metà tra quello che è il percorso tracciato da Xiaomi, con le sue band piccole ma affidabili, ed il settore degli smartwatch, dove le casse degli orologi smart tendono ad essere sempre tonde o quadrate, e dai bordi smussati. In questo senso, Huawei Band 7 è esattamente al centro, proponendosi un po’ più grande rispetto a quella che è la media del suo mercato di riferimento, così da offrire all’utente una visione chiara e dettagliata dei contenuti.

Non è comunque tutto qui, perché anche il cuore tech di questa smartband è decisamente “grande” è appagante. Si parte dagli ormai doverosi sensori di salute, ovvero quello per il monitoraggio del battito cardiaco e l’ormai fondamentale SpO2, che effettuano entrambi un monitoraggio automatico e continuo delle funzioni vitali, così da tenere l’utente sempre aggiornato, a prescindere che egli sia o meno uno sportivo.

Ed a proposito di sport: sono ben 96 le modalità di allenamento che questo dispositivo è in grado di tracciare, offrendosi come un alleato interessante e utile per chi pratica sport tanto per piacere,quanto per agonismo, tanto che, come poche altre concorrenti, la Huawei Band 7 è una delle pochissime a poter tracciare in modo preciso anche il valore VO2 Max, oltre che il tempo di recupero, il livello di affaticamento e il training stress. Tutti parametri che possono tornare utili tanto agli agonisti, quanto agli amatori che desiderano mettersi alla prova, all’insegna di un allenamento sempre più ricco e impegnativo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all'offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l'offerta si esaurisca del tutto.

