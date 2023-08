In attesa che la desideratissima Mi Band 8 arrivi sul mercato globale, aprendosi così anche agli utenti italiani, vi segnaliamo che su Amazon è attualmente in sconto quella che, senza alcun dubbio, è la più acerrima rivale della proposta Xiaomi, sia in termini di funzionalità, che di design, oltre che per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo!

Stiamo parlando della nuovissima Huawei Band 8 ovvero di quella che è la più recente proposta del colosso cinese per ciò che riguarda il mercato delle smart band e che, proprio come la rivale Xiaomi, è oggi arrivata alla sua ottava incarnazione, non senza successo.

Partiamo dal prezzo: Huawei Band 8 è, di per sé, caratterizzata da una proposta davvero ottima al prezzo di appena 59,90€, ma grazie all’offerta odierna di Amazon, potrete portarvela a casa a soli 49,90€, ovvero con un risparmio del 17%, che per un prodotto così recente e conveniente non sono pochi.

A stupire, tuttavia, non è solo il prezzo odierno, ma l’intero apparato tecnico della proposta Huawei che, come detto, le permette di rivaleggiare senza problemi con la best buy di Xiaomi. Si parte, infatti, da un ampio display AMOLED senza bordi da 1,447″, caratterizzato da un design davvero sfizioso, che conferisce a questa smartband un aspetto più simile ad uno smartwatch che ad una smartband, pur mantenendosi compatta, leggera e decisamente “sportiva”.

La dotazione software, poi, non è da meno ed a spiccare è, anzitutto, il sistema TruSleep 3.0 creato da Huawei, che monitora in modo scientifico ogni fase del sonno, fornendo dati dettagliati sul sonno, ed offrendo anche utili consigli e strumenti per migliorare la qualità del riposo notturno, assicurandovi così notti tranquille e rigeneranti. Questo si inserisce poi nel pacchetto di tecnologie Huawei “Tru Series”, che permettono alla Band 8 anche di monitorare continuamente la SpO2 e la frequenza cardiaca, nonché la gestione dello stress, proponendo anche pratici e semplici esercizi dedicati alla respirazione.

Ovviamente spazio anche alla proposta fitness, con oltre 100 diverse tipologie di allenamenti monitorabili, e la possibilità, da parte della smartband, di riconoscere automaticamente corsa, camminata e persino i quattro principali stili di nuoto!

Dulcis in fundo, Band 8 è progettata per durare a lungo, con una durata massima della batteria di ben 14 giorni con una singola carica completa, e con un sistema di ricarica rapida che è in grado di ricaricare completamente il dispositivo in appena 45 minuti!

Con oltre 10.000 quadranti disponibili da scaricare tramite l’app Huawei Health, Band 8 è, insomma, una scelta sensatissima nel panorama, oggi affollatissimo, delle smart band, ed anche al netto dell’addio di Huawei ai servizi Google, questa smart band è pienamente compatibile sia con smartphone iOS che Android, tramite l’app ufficiale scaricabile gratuitamente dai rispettivi store.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questa ottima offerta, effettuando subito il vostro acquisto tramite la pagina Amazon dedicata al prodotto, quanto meno prima che esso vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

