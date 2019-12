Huawei potrebbe trasformare Nova in un brand indipendente: in arrivo nuovi auricolari

Stando ad alcune indiscrezioni diffuse durante le scorse ore, Huawei potrebbe pensare di trasformare “Nova” in un nuovo brand indipendente specializzato nella produzione di smartwatch, auricolari e altri accessori.

Questa voce, che per il momento è da prendere con le pinze, è emersa successivamente alla registrazione del marchio NovaBuds presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Il nome ci farebbe intuire che potrebbero arrivare degli auricolari true wireless. Il brevetto, per il momento, è in attesa di conferma.

La classe di riferimento è comunque molto ampia e comprende diversi prodotti, dagli auricolari alle TV. Sono numerosi gli esperti convinti che questo potrebbe essere il trampolino di lancio per un vero e proprio brand specializzato nella commercializzazione di prodotti di diversa tipologia.

Il nome “Nova” è già noto ai consumatori, grazie ai numerosi smartphone prodotti. In particolare, non possiamo che citare Huawei Nova 5T, un dispositivo con ottime prestazioni e un costo molto contenuto, e i prossimi Nova 6, Nova 6 5G e Nova 6 SE.

Huawei ha inviato la richiesta durante gli scorsi giorni e occorrerà attendere ancora un po’ prima di scoprire come questo marchio verrà utilizzato.