Huawei, brevettata la tecnologia di ricarica wireless a distanza

Huawei ha deciso di seguire il trend cavalcato da altre aziende, Xiaomi e Motorola su tutte, sviluppando una tecnologia di ricarica wireless a distanza. Il brevetto è stato ufficialmente depositato nella giornata di ieri e dal documento si evince come sia dotata di un processore trasmettitore, unità di conversione in radiofrequenza in banda base e un’antenna per il trasmettitore.

La parte più interessante del brevetto riguarda il fatto che il trasmettitore possa essere utilizzato per effettuare la ricarica senza bisogno di fili. Il suo funzionamento, inoltre, andrebbe a semplificare la struttura interna dell’hardware e ridurre i costi di produzione.

Al momento non è ancora chiaro quando Huawei implementerà la suddetta tecnologia in maniera ufficiale, ma la gamma Mate40 supporta la ricarica wireless a 50W. Di sicuro sarà un’ottima strategia per cercare di recuperare terreno dopo i dati del primo trimestre 2021 non particolarmente incoraggianti.

In ogni caso la nota azienda cinese sembra avere le idee ben chiare per il futuro. In occasione del Huawei Global Analyst Summit 2021, tenutosi la scorsa settimana, Eric Xu ha confermato di voler massimizzare il valore del 5G e continuare a guidare l’evoluzione delle comunicazioni mobili, un mercato in costante fermento. Da qui al 2030, infatti, la visione innovativa sarà prettamente incentrata sulla tecnologia.

Ma non è tutto, perché le proposte innovative di Huawei hanno coinvolto in prima persona anche l’Italia. A Roma, infatti, è stato di recente inaugurato il Cyber Security Transparency Centre, una struttura interamente dedicata alla sicurezza informatica, dotata di ambienti per effettuare verifiche e test dedicati.

Al suo interno è anche possibile realizzare workshop, eventi in collaborazione con il settore italiano della sicurezza informatica e corsi di formazione. Insomma, un vero e proprio hub a 360 gradi.