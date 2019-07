Huawei continua a dominare in Cina: +31% nel Q2 2019

Huawei in crescita nel mercato cinese, mentre i rivali continuano a perdere terreno a causa di un calo complessivo delle spedizioni in Cina.

Huawei ha incrementato il suo dominio nel mercato degli smartphone in Cina con spedizioni e quote di mercato in aumento, mentre i rivali hanno continuato a perdere. Secondo i dati Canalys, la società cinese ha spedito ben 37,3 milioni di smartphone nel secondo trimestre dell’anno conclusosi a giugno con un aumento del 31% su base annua.

La quota di mercato è salita così di oltre dieci punti percentuali al 38% nonostante il più grande mercato smartphone al mondo nel Q2 2019 abbia registrato un calo complessivo delle spedizioni del 6%, scendendo per il nono trimestre consecutivo a 97,6 milioni di unità spedite. I principali rivali di Huawei – OPPO, Vivo, Xiaomi e Apple – hanno invece perso terreno registrando rispettivamente un calo del 18%, 19%, 20% e 14%.

Secondo gli analisti Canalys, oltre alla qualità degli smartphone Huawei, l’aggiunta dell’azienda cinese nella black list americana ha spinto la crescita nel mercato di casa. In Cina, Huawei “ha continuato a investire in un’espansione offline aggressiva per attirare i consumatori dei marchi rivali come OPPO e Vivo, scatenando un’ondata di spese di marketing per supportare nuovi canali e tecnologie. Ma anche la guerra commerciale USA-Cina sta creando nuove opportunità con i partner di vendita al dettaglio che stanno lanciando annunci pubblicitari per collegare Huawei con la scelta patriottica” sostiene l’analista Mo Jia.

Per quanto riguarda il futuro, ancora una volta la speranza è nella diffusione del 5G che potrebbe spingere i consumatori ad aggiornare i propri dispositivi. Huawei è leader anche in questo campo disponendo già di soluzioni proprietarie per connettersi al nuovo standard di rete. Questo dunque potrebbe far incrementare ancor di più il suo dominio nel mercato cinese. Sarà interessante notare, inoltre, i risultati messi a segno nel mercato internazionale.