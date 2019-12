Huawei: continuano gli sconti per P30 Pro, P30 e P30 Lite su Amazon

Dopo la Huawei Week in cui il produttore cinese ha messo in sconto diversi dispositivi, continuano le offerte per Huawei P30 Pro, P30 e P30 Lite. Nella giornata di oggi, infatti, è ancora possibile acquistare su Amazon a prezzi scontati gli smartphone della serie P. Questa gamma è caratterizzata da una scheda tecnica di alto livello resa ancora più interessante dall’abbassamento di prezzo. Display AMOLED, ottimo comparto fotografico con l’innovativo zoom periscopico, colorazioni accattivanti e processori performanti. Insomma, siamo ancora in tempo per poter fare o farci un apprezzatissimo regalo di Natale.

Tutti i dispositivi in offerta godono della spedizione gratuita con Amazon Prime e includono una cover protettiva per lo smartphone. Senza dimenticare, ovviamente, tutti i vantaggi derivanti dalla garanzia e dalle politiche di reso offerte da Amazon. Ricordiamo, inoltre, che per il periodo natalizio gli articoli spediti nel periodo compreso tra l’1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2020.

» Ecco le offerte di Huawei disponibili oggi su Amazon

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro nella versione 8/128 GB il cui prezzo di listino di 990,90 euro è ora proposto su Amazon (tramite questo link) a 699 euro attuando uno sconto del 30%. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione, ci troviamo davanti a un riferimento assoluto nel campo della fotografia da smartphone. È uno dei dispositivi migliori del 2019 grazie al suo comparto fotografico (la cui peculiarità è lo zoom periscopico) che si compone di un sensore principale da 40 MP, un grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un sensore TOF.

La fotocamera anteriore è da 32 MP. Le ottime prestazioni garantite dal Kirin 980. Display AMOLED da 6,47 pollici e batteria da 4.200 mAh completano la scheda tecnica. Huawei P30 Pro è uno smartphone completo. È disponibile a 699 euro nelle colorazioni Aurora, Crystal e Black.

» Clicca qui per acquistare Huawei P30 Pro 8/128 GB su Amazon

Huawei P30

Huawei P30 è uno smartphone affidabile che ha poco da invidiare al fratello maggiore. Le differenze ci sono ma la perdita più grande è data dalla mancanza della fotocamera periscopica. Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 40 MP, un grandangolare da 16 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Resta la fotocamera anteriore da 32 MP.

Per il resto, il processore è lo stesso ma è abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Il display OLED ha una diagonale da 6,1 pollici. Il tutto è alimentato da una batteria da 3.650 mAh. C’è il jack audio da 3,5 mm, assente sul P30 Pro. È disponibile a 499 euro (sconto del 43%) nelle colorazioni Aurora e Black.

» Clicca qui per acquistare Huawei P30 6/128 GB su Amazon

Huawei P30 Lite

È la proposta di fascia media. Huawei P30 Lite è attualmente in vendita su Amazon a 269 euro nella versione 4/128 GB con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino. Il processore a bordo il Kirin 710 in grado di offrire delle prestazioni soddisfacenti. La parte frontale è dominata da un display IPS LCD da 6,15 pollici con notch a goccia per la fotocamera anteriore da 32 MP. Tre fotocamere posteriore: 24 MP + 8 MP + 2 MP.

La batteria da 3.340 mAh garantisce un’eccellente autonomia, come abbiamo avuto di spiegarvi nel corso della nostra recensione. Presente all’appello il jack audio da 3,5 mm e l’NFC. È disponibile a 269 euro nelle colorazioni Breathing Crystal, Midnight Black, Peacock Blue e Pearl White. Quest’ultima con consegna prevista prima di Natale.

» Clicca qui per acquistare Huawei P30 Lite su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!