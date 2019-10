Huawei, dual boot Android-HarmonyOS sui suoi smartphone?

Il dual boot permetterebbe ai possessori di smartphone Huawei di scegliere tra HarmonyOS o Android al momento dell'avvio.

Huawei starebbe lavorando per portare il suo sistema operativo HarmonyOS sui suoi smartphone insieme ad Android. Sarebbe possibile grazie al dual boot che offre la possibilità all’utente di scegliere quale OS utilizzare al momento dell’avvio. Secondo alcune fonti, la società potrebbe pensare di estendere tale possibilità anche ad alcuni smartphone già presenti sul mercato. Non è stato chiarito però in che modo eseguirebbe tutta la procedura.

Come immaginabile, è una soluzione derivante dal divieto imposto dagli Stati Uniti che – di fatto – impedisce alle aziende USA di avere rapporti commerciali con il colosso cinese. Tra le società con le quali Huawei non può collaborare, almeno per il momento, c’è Google. Il colosso di Shenzhen, infatti, è stato costretto a presentare il suo top di gamma Mate 30 senza le app e i servizi di Big-G. Come abbiamo ripetuto in più occasioni, se il divieto dovesse essere definitivo Huawei sarà costretta a dire addio alla presenza del sistema operativo Android a bordo dei suoi smartphone.

Il piano alternativo sarebbe proprio HarmonyOS, il sistema operativo proprietario annunciato in estate e che ha fatto il suo debutto sulle smart TV Honor e Huawei. In realtà, l’OS era stato pensato inizialmente per funzionare su dispositivi diversi dagli smartphone. I piani, però, sono cambiati con l’intensificarsi della situazione con gli Stati Uniti. Se da una parte, Huawei potrebbe pensare di adottare solo la sua creatura; dall’altra, l’opzione dual boot potrebbe essere considerata una soluzione migliore per far conoscere HarmonyOS agli utenti affezionati al sistema del robottino verde.

Tuttavia, il dual boot sembra essere ancora nelle prime fasi con Huawei che dovrebbe ancora scegliere quali saranno i primi dispositivi. I risultati delle prestazioni e della compatibilità rappresenteranno senza dubbio i fattori chiave decisivi. Ricordiamo, infine, che Huawei ha sempre espresso la sua volontà di continuare a utilizzare Android. Questo, però, dipenderà dalle decisioni che l’amministrazione Trump prenderà.