Huawei: ecco come potrebbe essere il successore di Mate X

Un nuovo brevetto di Huawei mostra uno smartphone pieghevole con display diviso in tre parti. Uno dei modelli si presenta senza cornici a tutto schermo. Intanto, l'arrivo di Mate X è stato rinviato a settembre.

A febbraio, Huawei ha presentato l’innovativo smartphone pieghevole Mate X alla vigilia del Mobile World Congress. L’arrivo inizialmente previsto per luglio è stato rinviato ufficialmente a settembre per perfezionare ulteriormente il dispositivo. A quanto pare, il produttore cinese però sta già pensando al successore come ci rivela un brevetto depositato presso WIPO e riportato come sempre da LetsGoDigital.

Il design immaginato vede un grande display diviso in tre parti. Le due laterali capaci di flettersi verso l’esterno ripiegandosi una sull’altra. Nel punto in cui le due porzioni di schermo dovrebbero chiudersi sono presenti due cerniere e sulla scocca ci sono dei magneti che dovrebbero tener chiuso il display.

Credit – LetsGoDigital

Gli scenari di utilizzo immaginati sono diversi così come le varie inclinazioni possibili. L’utente potrà utilizzare solo due porzioni su tre, utilizzarlo a schermo intero come tablet o semplicemente in modalità smartphone. I modelli brevettati sono tre. Nel primo modello, è visibile un ampio bordo è visibile sia nella parte superiore sia nella parte inferiore del dispositivo. Questo contiene la fotocamera, i sensori e un pulsante Home.

Nel secondo, invece, il bordo è visibile solo per la parte superiore. Mentre, il terzo è quello più futuristico. Il design è a tutto schermo completamente senza cornici. In questo caso, resta da capire dove potrebbero essere alloggiati i componenti interni e i vari sensori. Insomma, gli smartphone pieghevoli non sono partiti con il piede giusto ma i produttori continuano ancora a lavorarci su considerandoli probabilmente la prossima frontiera del mercato smartphone.