Huawei, ecco gli smartphone che avranno la nuova modalità Always-On-Display

Huawei ha cominciato a rilasciare la nuova versione dell’interfaccia grafica EMUI 10 che porta con sé una serie di novità e miglioramenti. Tra questi spicca la nuova modalità Always-On-Display, la funzione che consente di visualizzare informazioni come ora, data, stato della batteria e notifiche mentre il display è spento. È una funzione che può essere introdotta sui pannelli realizzati con tecnologia OLED.

Con l’arrivo di EMUI 10, il colosso di Shenzhen ha reinventato la funzione includendo nuove combinazioni di colori basate sullo stile Morandi per data e ora in grado di cambiare in maniera autonoma sulla base delle diverse fasce orarie (giorno, sera, notte). Senza dimenticare l’introduzione di nuovi stili per l’orologio e widget.

Credit- HuaweiCentral

La società cinese aveva promesso la nuova modalità Always-On-Display con l’aggiornamento a EMUI 10, ma la funzione non è comparsa con la versione stabile. Nelle scorse ore, Wang Chenglu (Presidente della divisione software di Huawei) ha dichiarato che il rinnovato AOD debutterà sui seguenti smartphone nel corso del primo trimestre del 2020 tramite un aggiornamento software:

Alcuni modelli precedenti dotati di display OLED, tra cui P20 Pro, potrebbero riceverlo in seguito.