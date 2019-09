Huawei, ecco gli smartphone che si aggiorneranno ad Android 10 con EMUI 10

La serie Huawei P30 sarà la prima a ricevere la nuova interfaccia grafica EMUI 10 basato su Android 10. Il rilascio partirà a novembre.

Durante la conferenza tenutasi a Berlino in cui Huawei ha svelato la nuova serie di processori Kirin 990, l’azienda ha annunciato quali smartphone si aggiorneranno ad Android 10 con la nuova interfaccia grafica EMUI 10. Huawei ha indicato anche il periodo in cui i suoi dispositivi riceveranno l’aggiornamento. Come da tradizione, i primi ad aggiornarsi sono gli ultimi top di gamma a marchio Huawei e Honor.

Novembre 2019 P30 P30 Pro Dicembre 2019 Mate 20 Mate 20 Pro Mate 20 RS Porsche Design Mate 20 X (4G) Honor 20 Honor 20 Pro Honor View 20 Marzo 2020 P30 Lite P20 P20 Pro P20 Lite Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Lite

Gli altri modelli riceveranno Android 10 con EMUI 10 nel secondo trimestre del 2020. Huawei non ha fornito altri dettagli a riguardo. Permangono dubbi sulla serie Mate 30 che sicuramente debutterà con EMUI 10 ma non siamo certi della presenza di Android. O meglio, Huawei potrebbe utilizzare la versione open-source del sistema del robottino verde priva di servizi e app Google. Ne sapremo di più nel corso della presentazione che si terrà il 19 settembre.

