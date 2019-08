Huawei: ecco lo smartphone con sensore biometrico sotto il display LCD

Durante la Developer Conference, Huawei ha mostrato il prototipo di uno smartphone dotato di un display LCD con sensore biometrico integrato. Potrebbe debuttare già nei prossimi mesi.

Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali sotto il display sta diventando molto popolare negli smartphone Android, soprattutto di fascia alta. Parliamo di una caratteristica che fino a questo momento è rimasta esclusiva dei pannelli OLED. Durante la Developer Conference, Huawei ha mostrato il prototipo di smartphone dotato di un display LCD con sensore biometrico integrato. Una novità assoluta che – a quanto pare – potrebbe debuttare molto presto.

Non è chiaro chi sia il produttore del pannello, ma è ipotizzabile che possa trattarsi della società cinese BOE Display Technology da tempo fornitore di Huawei. L’ipotesi si fa più concreta se teniamo a mente che – poco tempo fa – proprio BOE ha dichiarato di aver sviluppato con successo un pannello LCD in grado di supportare il sensore biometrico. Inoltre, proprio in quell’occasione, il produttore ha aggiunto che l’inizio della produzione di massa è prevista per la fine del 2019.

Tutto ciò permetterebbe di estendere una funzionalità rimasta esclusiva dei dispositivi più costosi anche alle fasce più basse del mercato smartphone. I pannelli OLED, infatti, si sposano meglio con questa tecnologia grazie al loro ridotto spessore ma sono anche più costosi della controparte LCD. Secondo Wang Teng (Product Manager di Xiaomi), nonostante sia fattibile implementare il sensore biometrico sotto i display LCD, una tale soluzione non è ancora pronta per essere lanciata entro questo anno.

Di contro, Huawei non sembra essere dello stesso avviso. È possibile, dunque, che i primi smartphone con pannelli LCD e sensore biometrico integrato possano arrivare sul mercato nella prima parte del 2020 e chissà se Huawei non sorprenda tutti presentando un dispositivo di fascia medio-bassa già entro la fine del 2019. Staremo a vedere!