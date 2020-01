Huawei, FreeBuds 3 e Watch GT 2 protagonisti della nuova promozione dedicata a San Valentino

Huawei annuncia una nuova promozione per San Valentino presentando un’ inedita versione dei FreeBuds 3 e offrendo lo smartwatch GT 2 ad un prezzo vantaggioso. A partire dalla giornata odierna e fino al 16 febbraio, l’azienda propone dunque originali promozioni dedicate ai nuovi prodotti del brand.

L’ecosistema Huawei offre numerosi prodotti in grado di offrire le migliori esperienze di utilizzo anche agli utenti più esigenti. Non sono poche, al giorno d’oggi, le idee originali che le aziende propongono anche per tali occasioni. Per San Valentino 2020, infatti, il colosso di Shenzhen ha ben pensato di attirare gli utenti proponendo una speciale versione rossa dei suoi auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore. Per l’occasione avranno inoltre un prezzo scontato: saranno infatti disponibili ad un prezzo di 159 euro. Nel caso in cui si volesse acquistare un secondo paio, quest’ultimo avrà un prezzo esclusivo di 99,90 euro.

Il secondo dispositivo proposto da Huawei è il nuovo Watch GT 2 nella variante 46 MM disponibile con 30 euro di sconto. Inevitabilmente un dispositivo ideato per tutti gli appassionati di sport che non possono fare a meno di avere con sé uno smartwatch che tenga traccia delle attività svolte. Inoltre, tutti gli utenti che acquisteranno un dispositivo GT 2 46 mm e una variante GT2 42 mm, avranno la possibilità di avere il Huawei Band 2 Pro solamente aggiungendo 1 euro sul totale.

Per rendere tutto ancora più unico, il colosso cinese ha pensato di includere una promozione dedicata a Huawei Video. Noleggiando un film sull’apposita piattaforma streaming si avrà, in esclusiva, un secondo contenuto in omaggio.

Gli utenti che vorranno approfittare della promozione, dovranno recarsi presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, nell’Experience Store di Milano oppure attraverso lo store del brand Huawei.