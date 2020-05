Huawei FreeBuds 3i sono degli auricolari true wireless che offrono diverse funzionalità e costano 99 euro. Si tratta di un nuovo modello degli auricolari lanciati circa un anno fa (disponibili su Amazon). Il prodotto dovrebbe affiancare la serie Huawei Nova 7.

Prima di tutto, FreeBuds 3i hanno un design rivisitato. L’aspetto estetico è ora più elegante e sembrerebbe rendere gli auricolari ancora più confortevoli. Sono presenti due microfoni che assicurano la cancellazione attiva del rumore: il primo diminuisce l’eventuale rumore ambientale; il secondo elimina il brusio rimasto all’interno del padiglione auricolare.

Per ottenere un bilanciamento dell’audio con bassi profondi e alti chiari, Huawei FreeBuds 3i sono provvisti di un driver dinamico da 10 mm con una membrana in polimero altamente sensibile. Non mancano ovviamente i controlli touch, con cui sarà possibile:

Riprodurre e mettere in pausa la musica;

Rispondere e terminare le chiamate;

Attivare la cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari sono già presenti su Amazon Italia, ma non sono ancora disponibili all’acquisto. Un ottimo prodotto, con un prezzo molto contenuto, che dovrà competere con Honor Magic Earbuds (presto disponibili in Italia), Samsung Galaxy Buds+ e Google Pixel Buds 2.