Grandi novità in casa Huawei. In data odierna sono stati finalmente presentati FreeBuds 4i, nuovissimi auricolari TWS che offrono batteria potente, cancellazione attiva del rumore (ANC) e una ricarica super rapida in un design compatto.

Huawei FreeBuds 4i rileva il rumore ambientale attraverso i microfoni e genera un’onda sonora inversa per ridurre il rumore. L’algoritmo di cancellazione del rumore è in grado di attutire i disturbi esterni anche negli ambienti più chiassosi ottimizzando l’ANC e fornendo agli utenti un’esperienza confortevole di cancellazione del rumore.

Con ANC disattivato, HUAWEI FreeBuds 4i offre 10 ore di riproduzione musicale o 6,5 ore in chiamata. Con la charging case può raggiungere 22 ore di riproduzione musicale o 14 ore di chiamata vocale. Se l’ANC è attivato, può offrire 7,5 ore di riproduzione musicale continua e 5,5 ore di chiamata vocale

Gli auricolari dispongono anche della modalità Awareness, che permette di sentire l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari. Le modalità di ascolto si possono controllare con un semplice gesto: pizzicando e tenendo premuto l’auricolare FreeBuds 4i passerà dalla modalità con Active Noise Cancellation attivata, alla modalità ANC off, alla modalità Awareness.

Grazie all’app AI Life, inoltre, è possibile personalizzare al meglio le modalità di utilizzo di Huawei FreeBuds 4i oltre a gestire tutti i dispositivi connessi allo smartphone.

Per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre l’interferenza del rumore ambientale gli auricolari adottano tre tecnologie specifiche: beamforming, che consente ai microfoni di captare la voce dell’utente in modo accurato, il sistema a doppio microfono, realizzato grazie ad un design che riduce efficacemente il rumore del vento esterno, e la tecnologia AI di riduzione del rumore, che filtra il rumore extra.





Anche il design è un punto forte degli auricolari: oltre al classico Ceramic White e al Carbon Crystal Black, in esclusiva su Huawei Store è disponibile la colorazione Honey Red. la custodia di ricarica tondeggiante, inoltre, è stata progettata per essere comodamente tenuta nel palmo di una mano.

Huawei FreeBuds 4i sono disponibili da oggi in pre-ordine al prezzo di 89,00 euro. Tutti coloro che fino al 24 aprile acquisteranno gli auricolari riceveranno in omaggio Huawei Band 4, del valore commerciale di 34,90 euro, in consegna gratuita assieme al prodotto acquistato e in soli due giorni lavorativi.

Ma non è tutto, chi effettuerà l’acquisto su Huawei Store entro il 26 marzo riceverà in omaggio anche una case colorata.