Con un comunicato stampa, Huawei ha annunciato il lancio ufficiale di Huawei FreeBuds 5i: per un tempo limitato sarà possibile averli a prezzo scontato.

Huawei FreeBuds 5i, i nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS), saranno disponibili su Huawei Store dal 9 gennaio 2023. Grazie a qualità audio, design e versatilità, Huawei FreeBuds 5i si propongono come gli auricolari più ricchi di funzionalità tra quelli compresi nella fascia di prezzo al di sotto di 100 euro. E fino all’8 gennaio 2023 sarà possibile ottenere un coupon sconto in anticipo del valore di 10,00 euro.

Huawei FreeBuds 5i ereditano infatti la qualità del suono certificata Hi-Res e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) dalla serie FreeBuds, a cui uniscono stile e design, equalizzazione e la funzionalità Dual Device che consente la connessione tra diversi dispositivi – smartphone, tablet, PC e Watch – e sistemi operativi diversi come quali Android, iOS e Windows. È così possibile passare dall’ascolto della propria musica preferita, a una riunione o a una chiamata senza cambiare manualmente la connettività tra un device e l’altro.

Disponibili nelle colorazioni Isle Blue, Nebula Black e Ceramic White, si contraddistinguono per un design lineare con una texture ottenuta con tecniche di rivestimento a getto d’inchiostro che ne conferiscono un aspetto elegante. Con un peso di soli 4,9g, Huawei FreeBuds 5i sono leggeri e comodi da indossare anche per un tempo prolungato.

La struttura degli auricolari misura in lunghezza 29 mm, 7 mm in meno rispetto ai precedenti Huawei FreeBuds 4i, il che li rende ancora più adattabili alla forma dell’orecchio. Certificati IP54 resistono ad acqua e polvere garantendo l’utilizzo in ogni situazione. Infine, la ricarica di Huawei FreeBuds 5i garantirà un uso prolungato fino a 28 ore con custodia di ricarica e la possibilità di utilizzarle fino a 4 ore con solo 15 minuti di ricarica rapida.

Huawei FreeBuds 5i saranno disponibili al prezzo di 99,90 euro su Huawei Store, che di recente sì è classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo della graduatoria “Le Stelle dell’E-Commerce 2023″. Da oggi fino all’8 gennaio 2023 sarà possibile ottenere un coupon sconto in anticipo del valore di 10,00 euro, utilizzabile sull’acquisto dal 9 al 31 gennaio 2023: è possibile riscattare il coupon direttamente presso il sito Huawei.