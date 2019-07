Huawei FreeLace: gli auricolari con 18 ore di autonomia in Italia a 99 euro

Huawei FreeLace sono i nuovi auricolari Bluetooth che arrivano in Italia a 99 euro. Garantiscono un'autonomia di 18 ore e facile accoppiamento con lo smartphone grazie alla tecnologia Huawei HiPair.

Huawei ha annunciato la disponibilità dei nuovi auricolari Bluetooth, Huawei FreeLace. Un prodotto davvero interessante soprattutto in relazione a due aspetti: autonomia e facilità di accoppiamento con lo smartphone. In Italia, sono disponibili nelle colorazioni Graphite Black ed Emerald Green al prezzo consigliato di 99 euro.

Grazie alla tecnologia proprietaria HiPair, la connessione tra smartphone e auricolari sarà molto più rapida e intuitiva. Separando la porzione dei tasti del volume dalla cuffia destra, comparirà un connettore USB Type-C che può essere collegato alla porta dello smartphone consentendo così la rapida connessione tra i dispositivi eliminando il “il macchinoso processo di associazione delle periferiche Bluetooth con lo smartphone, che spesso non è intuitivo e richiede diversi tentativi prima di stabilire una connessione wireless”.

Inoltre, connettendo Huawei FreeLace a un qualsiasi smartphone, tablet o PC, gli auricolari potranno usufruire della ricarica veloce. È questo uno dei punti di forza della nuova proposta del produttore cinese. La batteria da 120 mAh in accoppiata al chipset Bluetooth a 28 nm (più efficiente del 60% rispetto alle versioni a 40 nm) dovrebbe garantire fino a 18 ore di riproduzione audio, 13 ore di chiamate e 12 giorni di standby con una sola ricarica. Numeri davvero interessanti.

Per il resto, gli auricolari sono realizzati in metallo con rivestimento in silicone liquido. Ogni cuffia monta, al suo interno, un driver dinamico con diametro da 9.2mm, che combina un diaframma TPU ultra-sottile e un rivestimento in titanio. Sono presenti ovviamente i pulsanti per il controllo del volume e della riproduzione musicale. Infine, godono della certificazione IPX5 per la resistenza ad acqua e sudore. Come detto in apertura, il prezzo di vendita è di 99 euro.