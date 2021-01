Huawei GT 2 Pro, il vostro nuovo personal trainer

Che siate degli sportivi a cui piace allenarsi all’aperto, in palestra oppure da casa, avere con voi uno strumento che può aiutarvi ad ottimizzare gli sforzi è sicuramente sempre molto utile.

Grazie alle funzioni dedicate al benessere personale e al fitness, alle modalità di registrazione di allenamenti specifici, alla presenza di moltissimi sensori e del GPS, Huawei Watch GT 2 Pro è sempre pronto per accompagnarvi durante le vostre faticate. Il vostro personal trainer sarà sempre a portata di polso!

Huawei Watch GT 2 Pro è l’elegante smartwatch del brand che nasconde dietro al suo bell’aspetto un’anima da vero atleta. È in grado di registrare in maniera accurata oltre 100 diverse modalità di allenamento come l’arrampicata, la corsa all’aperto, il canottaggio, il surf, il tennis e molti altri ancora.

A permettere tutto ciò è la suite completa di sensori e hardware specifico di cui è stato dotato lo smartwatch. Non mancano ovviamente gli essenziali giroscopio, accelerometro e bussola; inoltre Huawei ha inserito all’interno di GT 2 Pro anche un sensore di pressione atmosferica e un GPS.

Sono disponibili sull’orologio più di 10 corsi di allenamento con guida vocale, potrete quindi decidere di allenarvi in qualsiasi luogo con il supporto delle istruzioni audio ascoltabili grazie all’altoparlante di cui è provvisto lo smartwatch.

Nel caso si cominci l’attività fisica senza ricordarsi di avviare manualmente la registrazione dei dati, Huawei Watch GT 2 Pro potrà comunque tenere traccia dei vostri sforzi grazie alle funzioni di riconoscimento automatico dell’allenamento.

Il sensore di battito cardiaco è sufficientemente accurato e non si discosta dalle letture effettuate con altri gadget di questo tipo. È presente la funzione di stima dell’ossigenazione del sangue SpO2 ed il calcolo dell’indice VO2Max, due dati davvero molto importanti.

Huawei Watch GT 2 Pro è dunque adatto a tutti: dall’atleta impegnato, che vuole tenere traccia di qualsiasi esercizio presente nel suo estensivo circuito di allenamento, sino all’utente che occasionalmente decide di uscire per un po’ di jogging o che si rilassa con una bella camminata in montagna in direzione di un caldo e accogliente rifugio.