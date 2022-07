Dopo aver ricevuto un pesante ban da parte degli Stati Uniti, cosa che ha portato il brand a non poter più contare su Android e sui servizi Google, Huawei ha iniziato a sviluppare il proprio sistema operativo chiamato HarmonyOS ed alcuni servizi proprietari conosciuti come HMS (Huawei Mobile Services)

I lavori sul software avanzano a passi da gigante e presto il colosso cinese svelerà una ulteriore major update. Quando arriverà HarmonyOS 3.0? E quali smartphone saranno compatibili?

HarmonyOS 3.0 cosa cambia e quali sono le novità?

Non essendo ancora stata resa disponibile una build pubblica di HarmonyOS 3.0, tutto quello che sappiamo deriva da numerosi rumor che sono apparsi in rete nel corso delle ultime settimane.

Secondo tali voci di corridoio, in HarmonyOS 3.0 verranno rimosse o modificate tutte le aree più complesse e confusionarie di HarmonyOS 2.0. Il nuovo software sarà di conseguenza più snello e fluido nell’uso rispetto alla versione precedente.

Nella versione di anteprima per sviluppatori di HarmonyOS 3.0 sembra siano state apportate continue innovazioni intorno ai tre valori fondamentali dell’architettura di sistema, del Super Device e della filosofia “one-time development and multi-terminal deployment”, aggiornando completamente le capacità del sistema e gli strumenti di sviluppo.

Le icone HD della barra di stato in alto sarebbero state rimosse in seguito alle lamentele degli utenti che le ritenevano illeggibili, di conseguenza le icone del Wi-Fi e degli altri indicatori dovrebbero risultare più comprensibili. Sono state effettuate modifiche anche all’area dedicata alle notifiche.

Quali Huawei sono compatibili con HarmonyOS 3.0?

Secondo quanto si vocifera in rete, è molto probabile che la maggior parte degli smartphone compatibili con HarmonyOS 2.0 vengano aggiornati alla nuova versione.

Tra questi possiamo confermare quelli già compatibili con la beta pubblica del nuovo update, il quale sarà presto disponibile sul territorio cinese:

Huawei P50 | ABR-AL00

| ABR-AL00 Huawei P50 Pro | JAD-AL00, JAD-AL50, JAD-AL60

| JAD-AL00, JAD-AL50, JAD-AL60 Huawei P50 Pocket | BAL-AL00

| BAL-AL00 Huawei Mate 40 | OCE-AN10

| OCE-AN10 Huawei Mate 40 Pro | NOH-AN01, NOH-AN00

| NOH-AN01, NOH-AN00 Huawei Mate 40 Pro 4G | NOH-AL00, NOH-AL10

| NOH-AL00, NOH-AL10 Huawei Mate 40 Pro+ | NOP-AN00

| NOP-AN00 Huawei Mate 40 RS Porsche Design | NOP-AN00, NOP-AN01

| NOP-AN00, NOP-AN01 Huawei MatePad Pro 12,6″ (2021) | WGR-AN19, WGR-W19, WGR-W09

Quando sarà disponibile HarmonyOS 3.0?

Al momento Huawei non ha ancora dato indicazioni riguardo alla data di uscita di HarmonyOS 3.0. Stando a quanto riferito dai colleghi di MyDrivers, tuttavia, il leaker @厂长是关同学 avrebbe indicato come periodo di annuncio della nuova versione del sistema operativo Huawei la fine di luglio.

Non sappiamo ancora se l’aggiornamento arriverà anche in Europa o se, come già accade con HarmonyOS 2.0, l’OS sarà riservato ad orologi e tablet in occidente. Ricordiamo infatti che gli smartphone Huawei presentati di recente in Italia hanno a bordo EMUI 12.

HarmonyOS 3.0 Beta

Il 15 giugno, Huawei ha ufficialmente aperto le registrazioni per la beta pubblica dedicata agli sviluppatori di HarmonyOS 3.0. La scadenza per la registrazione è il 15 luglio, mentre il periodo di revisione è il 25 luglio. Purtroppo al momento il programma beta è disponibile solo su territorio cinese.