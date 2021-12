Huawei, i vostri regali di Natale scontati fino al 50%!

I regali tech sono sempre tra i più gettonati durante questo periodo dell’anno, sono in molti che approfittano delle festività natalizie per poter acquistare per sé o per i propri cari un nuovo smartphone, laptop, smartwatch o più in generale un gadget hi-tech. Se fate parte di questa categoria di persone, Huawei ha pensato anche a voi!

Le promozioni che l’azienda ha organizzato su Huawei Store vi permetteranno di prepararvi al meglio per il Natale 2021, con sconti che possono arrivare anche al 50% e moltissimi bundle volti al risparmio.

Tra le offerte più interessanti pensate per voi, troviamo il nuovo tablet Huawei MatePad 11 in versione Wi-Fi con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna offerto a soli 359,90 euro. In fase di acquisto è possibile completare il bundle con un paio di auricolari TWS Huawei FreeBuds 4i, dotate di una batteria che permette fino a 10 ore di riproduzione continua e cancellazione attiva del rumore (ANC), al prezzo conveniente di 399,90 euro invece che 488,90 euro.

Siete invece alla ricerca di un nuovo smartphone? Acquistando Huawei nova 9 dall’ampio display OLED a 120Hz e un potente chip Qualcomm Snapdragon 778G, già offerto al prezzo speciale di 449,90 euro, potrete approfittare della promozione che lo vede accoppiato all’elegante Huawei Watch GT 2 in colorazione Night Black, proposti entrambi a 509,90 euro invece di 699,80 euro.

Avete già uno smartphone o un tablet dal quale non volete separarvi? C’è qualcosa anche per voi! Al prezzo di 169,90 euro, invece che 299,90 euro, è possibile acquistare Huawei Watch GT 2 Pro e con l’aggiunta di soli 79,10 euro (per un totale di 249,00 euro invece che 478,90 euro) portarvi a casa un paio di auricolari true wireless Huawei FreeBuds Pro, il modello top di gamma della casa. Cercate qualcosa dallo stile diverso dal solito? Gli auricolari Huawei Freebuds Lipstick, al momento acquistabili per 229,00 euro vengono proposti assieme alla fitness band Huawei Fit Mini, disponibile a 79,00 euro durante le offerte natalizie, in un ulteriore bundle allo stesso prezzo, 249,00 euro invece dei 328,00 euro di listino!

Anche acquistando i Huawei Freebuds 4i, singolarmente proposti a 59,90 euro invece che 89,90 euro, potrete approfittare di un pacchetto che comprende anche Huawei Band 6, il fitness tracker leggero e dalla grande autonomia disponibile, a 89,90 euro invece che 148,00 euro.

Gli sconti ovviamente non finiscono qui. Sono proposti a prezzo ribassato anche moltissimi laptop, come Huawei MateBook 14 (sia nella variante con processore Intel che in quella AMD), MateBook 14s e MateBook D 15 ed infine il brand ha pensato anche ai gamer, con il display MateView GT 34” Edizione standard che viene offerto al prezzo di 399,90 euro. Il monitor da gioco ad alte prestazioni può essere acquistato in bundle con il Wireless Mouse GT e il pratico Wireless Charging Mouse Pad GT al prezzo scontato di 449,00 euro.

Di seguito trovate tutte le offerte attive sul Huawei Store. Le abbiamo divise per categoria e per durata, in modo da darvi la possibilità di scoprirle tutte e scegliere quella (o quelle) che fanno più al caso vostro!

Regali di Natale 2021 a marchio Huawei

Laptop e display

Fino al 12 dicembre:

Fino al 13 dicembre:

Dal 14 al 21 dicembre:

MateView GT 27″ | 299,90 euro ( 399,90 euro )

Fino al 21 dicembre:

Fino al 24 dicembre:

Fino al 31 dicembre:

Auricolari wireless

Fino al 19 dicembre:

Fino al 24 dicembre:

FreeBuds Pro | 99,90 euro ( 179,00 euro )

Fino al 31 dicembre:

FreeBuds 4i | 59,90 euro ( 89,90 euro )

Smartphone

Fino al 21 dicembre:

nova 8i + Cover in regalo | 299,00 euro ( 368,99 euro )

Fino al 13 dicembre:

nova 9 + Cover in regalo | 449,90 euro ( 519,89 euro )

Dal 14 al 21 dicembre:

nova 9 + Band 6 | 449,90 euro ( 558,90 euro )

Tablet

Dal 14 al 16 dicembre – FLASH SALE:

Dal 17 al 19 dicembre – FLASH SALE:

Fino al 24 dicembre:

Fino al 31 dicembre:

Smartwatch e fitness tracker

Fino al 19 dicembre:

Fino al 21 dicembre:

Fino al 31 dicembre: