Huawei, inaspettato aggiornamento per uno smartphone del 2017

Huawei sta lavorando sodo in preparazione al lancio del suo nuovo sistema operativo HarmonyOS, il quale farà il proprio debutto nella giornata di domani 2 giugno, ma questo non significa che abbia abbandonato i prodotti meno recenti.

Uno smartphone Huawei annunciato nel 2017 sta ricevendo un nuovo aggiornamento di sistema Android e EMUI, sicuramente una sorpresa per gli utenti che lo possiedono ancora!

Lo smartphone in questione è Huawei Nova 2s, uno dei primi dispositivi della serie. Il dispositivo vanta un display LCD da 6″ con una risoluzione di 2160 x 1080 pixel mentre sotto il cofano è installato un chipset Kirin 960 realizzato su architettura a 16nm. Huawei Nova 2s è stato venduto in varianti con fino a 6GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna.

Il dispositivo ha una doppia fotocamera anteriore da 20MP e 2MP e due fotocamere posteriori da 16MP e 20MP. La batteria da 3340mAh è in grado di ricaricarsi con alimentatori fino a 18W e lo smartphone aveva originariamente Android 8.0 Oreo con skin proprietaria EMUI 9.

Il dispositivo ha sorprendentemente ricevuto un nuovo aggiornamento software che mostra la volontà di supportare i propri dispositivi a lungo termine da parte di Huawei. Tuttavia, è molto probabile che questa sia l’ultima volta che il Nova 2s riceve un nuovo aggiornamento software.

Secondo il changelog condiviso dalla fonte, questa nuova versione del sistema operativo di Huawei Nova 2s porterà novità come le impostazioni per gli smart messages, icone di download rapido per alcune applicazioni, un nuovo browser e ottimizzazioni per fornire una migliore esperienza utente.

L’aggiornamento arriva con il numero di versione EMUI 9.1.0.226:

Aggiunte impostazioni per gli smart messages che forniscono servizi più convenienti;

Introdotta una nuova cartella “hot recommendation” posizionata sulla schermata iniziale per consigliare in modo intelligente le app popolari e selezionate per te;

Icona di download rapido per Education Center e app Link Now;

Aggiunto il browser QQ per darti un’esperienza di navigazione fluida e veloce;

Ottimizzato Office WPS preinstallato.

Voi siete tra i possessori di questo smartphone? Siete contenti Huawei abbia inviato un nuovo aggiornamento software?