Huawei: inizia una nuova era con il primo smartphone HarmonyOS

Prima o poi sarebbe arrivato, era solo questione di tempo: Huawei Mate 40 Pro sarà il primo smartphone dell’azienda cinese ad essere venduto con solo ed esclusivamente il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0.

É pur vero che questo smartphone esiste già ma ci giungono documenti ufficiali che, con il codice prodotto NOH-AL00, ha ottenuto una nuova certificazione. Ciò vuol dire che sta per essere lanciato un modello identico esteticamente a quello base ma con alcune particolari modifiche.

Anzi, la macro modifica sarebbe una, ovvero che al posto di Android privo della Google Apps sarà installato il nuovo sistema operativo Harmony OS 2.0. Nato per rendere la società cinese libera dalle restrizioni Americane di un software Google centrico.

Ricordiamo che, secondo un’approfondita disamina del noto programmatore Ron Amadeo, il nuovo OS di Huawei ha nel codice delle forti similitudini con la versione open source di Android, dichiarandolo in fase di revisione un vero e proprio Fork vestito della EMUI. Il plus rispetto al sistema operativo del robottino verde è ricercarsi nell’ecosistema tra dispositivi Huawei, essi siano smartphone, tablet, laptop, etc.

Di fatti, la nota ufficiale dell’azienda è chiara: “Costruito sulla tecnologia distribuita da Huawei, HarmonyOS è un sistema operativo totalmente nuovo progettato unicamente intorno alle necessità di un futuro dove i dispositivi IoT sono progettati per coesistere e dialogare in modo massiccio tra loro. Può essere distribuito on-demand su un’ampia varietà di dispositivi, e adattarsi in modo flessibile a diverse risorse hardware e requisiti applicativi.

Non sappiamo se il “nuovo” Mate 40 Pro sarà venduto fuori dai confini asiatici ma siamo sicuri che presto la società lo presenterà in forma ufficiale e con lui vedremo sul campo le potenzialità che porterà il neo sistema operativo.