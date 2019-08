Huawei, lo smartphone con HongMeng OS potrebbe arrivare entro il 2019

Secondo il quotidiano cinese State Global Times, Huawei presenterà uno smartphone mosso da HongMeng OS entro la fine del 2019 a un prezzo di circa 2000 yuan (259 euro circa).

Huawei sta testando uno smartphone mosso dal sistema operativo proprietario, HongMeng OS, che potrebbe essere commercializzato entro la fine del 2019. È quanto riferito dal quotidiano cinese State Global Times e riportato dall’agenzia di stampa Reuters. La fonte ha fornito anche una prima indicazione relativa al prezzo di vendita: circa 2.000 yuan (259 euro).

Non si tratterebbe, dunque, di un prodotto premium ma di uno smartphone che andrebbe a posizionarsi nella fascia medio-bassa del mercato. Huawei non ha commentato la notizia. Poco tempo fa, però, i dirigenti della società cinese hanno affermato che il sistema operativo proprietario era stato progettato per usi diversi dallo smartphone e destinato principalmente a un uso industriale e all’Internet of Things. Le cose potrebbe essere poi cambiate in seguito all’inserimento di Huawei nella Entity List degli Stati Uniti che potrebbero impedire l’utilizzo di Android a bordo dei dispositivi del marchio di Shenzhen.

La scorsa settimana, in un evento che annunciava i guadagni dell’azienda per la prima metà del 2019, il presidente di Huawei Liang Hua ha dichiarato che l’azienda ha preferito utilizzare il sistema operativo Android di Google per i suoi dispositivi mobili e ha indicato HongMeng come parte della “strategia a lungo termine” dell’azienda. Tuttavia, il sistema operativo di Huawei dovrebbe debuttare nei prossimi giorni su una TV intelligente a marchio Honor.

Per quanto riguarda gli smartphone, la società si è sempre dichiarata propensa a voler utilizzare Android sui suoi dispositivi e che utilizzerebbe una soluzione proprietaria qualora fosse impossibile utilizzare il sistema operativo di Google. Considerando le tempistiche, dunque, uno smartphone Huawei mosso da HongMeng OS potrebbe essere possibile solamente nel caso in cui il ban di Trump dovesse essere confermato. Come più volte ripetuto, bisognerà attendere il 19 agosto per capire quale sarà la decisione definitiva degli Stati Uniti nei confronti di Huawei.