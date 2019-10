Huawei Mate 20 a soli 320 euro su eBay!

Vi segnaliamo che su Ebay è in offerta l'ottimo Huawei Mate 20, originariamente venduto al prezzo di 799,00€, è oggi in sconto a soli 319,99€!

Se siete alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, senza la voglia di seguire le ultime uscite del mercato (e dover fare i conti con i relativi costi degli attuali top di gamma), allora questo è l’articolo che fa per voi! Vi segnaliamo infatti che su Ebay è disponibile ad un prezzo scontatissimo l’ottimo Huawei Mate 20, uscito alla fine dello scorso anno ed ancora oggi più che in grado di dire la sua. Originariamente venduto al prezzo di 799,00€, più recentemente lo smartphone è sceso attorno ai 400€, prezzo su cui si è stabilizzato con qualche saltuaria variazione di 20 o 30 euro verso il basso, è oggi in sconto a soli 319,99€

Dotato di uno schermo davvero bellissimo, di autonomia sopra la media e di una qualità costruttiva eccezionale, Huawei Mate 20 è stato uno dei grandi protagonisti dello scorso anno, raccogliendo su di sé, assieme ai suoi due fratelli (Mate 20 Pro e Mate 20 Lite) il giudizio positivo di appassionati e di critica specializzata. Ebbene Huawei Mate 20 è oggi in super sconto su Ebay a soli 319,99€! Uno dei prezzi più bassi mai registrati per quest’ottimo dispositivo e, pertanto, un’occasione da cogliere al volo!

