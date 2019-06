Huawei Mate 30 Lite già pronto ad arrivare sul mercato?

Il Mate 30 Lite dovrebbe essere presentato il 5 giugno. Caratteristiche tecniche simili al P Smart+ 2019 della stessa Huawei.

Nonostante la situazione con il Governo degli Stati Uniti sia ancora aperta, Huawei sembra proseguire dritta per la sua strada nel settore smartphone. Alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina infatti parlano di un arrivo imminente sul mercato del Mate 30 Lite, phablet di fascia media che dovrebbe rappresentare la versione “depotenziata” degli attesissimi Mate 30 e Mate 30 Pro, la cui presentazione è prevista in autunno.

Nelle ultime ore è apparso quello che sembra essere un poster ufficiale del Mate 30 Lite. Come potete osservare nell’immagine sottostante, è possibile scorgere una tripla fotocamera posteriore e il notch a goccia. Tecnicamente dovrebbe essere molto simile al P Smart+ 2019, con uno schermo da 6,21 pollici, 6 Gigabyte di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna e una batteria da 3.400 mAh con ricarica rapida a 18W attraverso la porta USB-C.

Per quanto riguarda la tripla fotocamera posteriore, si parla di sensori da 14 Megapixel, 16 Megapixel e 2 Megapixel. In ogni caso, Huawei dovrebbe alzare il sipario su questo smartphone nel corso della prossime settimana, precisamente il 5 giugno. Inizialmente dovrebbe essere destinato al mercato cinese ma, stando a quando accaduto negli scorsi anni, è molto probabile che arrivi anche in Europa.

Ovviamente, dipenderà anche da quella che sarà l’evoluzione della questione con il Governo degli Stati Uniti. In tal senso, è bene ricordare come negli ultimi giorni ci siano stati importanti segnali positivi, con Huawei che è stata riammessa nella SD Association e nella Wi-Fi Alliance, senza dimenticare la reintroduzione del Mate 20 Pro nel programma beta di Android Q. Staremo a vedere.