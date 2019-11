Un Huawei Mate 30 Pro 5G è stato utilizzato per dar vita a un concerto. La società, per promuovere il dispositivo, ha deciso di proporre ai consumatori questa simpatica iniziativa.

Mate 30 Pro è considerato da molte persone come il device con la connessione 5G più stabile e potente dell’intero mercato attuale. Durante le scorse ore, due esemplari del device sono stati utilizzati per permettere a due bande, che si trovavano in luoghi diversi, di suonare insieme. L’Orchestra Bell e Tianfeng Haitao Guqin sono infatti stati disposti in due differenti ambienti, ovvero il Museo Provinciale di Hubei e il Museo Shandong.

Tramite la stabile connessione 5G dello smartphone, i due gruppi sono riusciti a suonare insieme una canzone, senza particolari problemi. L’iniziativa ha dimostrato le potenzialità dello standard di quinta generazione, almeno in Cina.

La simpatica iniziativa è stata possibile grazie alla bassa latenza, alla qualità e velocità del 5G. Ricordiamo che Huawei Mate 30 Pro 5G è un dispositivo con CPU Huawei Kirin 990, un display FullHD+ da 6,53 pollici (2400 x 1176), 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di ROM. Inclusa anche una quad camera posteriore da 40 MP (ultra grandangolare), 40 MP (grandangolare), 8 MP (teleobiettivo) e un sensore di profondità 3D.