Huawei Mate 30 Pro 5G: in arrivo una nuova variante

Huawei Mate 30 Pro 5G sarà presto distribuito anche con un nuovo taglio di memoria. A quelli attualmente disponibili, ovvero 8/256 GB e 8/512 GB, si andrà infatti ad aggiungere la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il prodotto, che potrà essere prenotato in Cina dal 12 dicembre e che verrà spedito il 18 dicembre, sarà inoltre commercializzato nelle colorazioni Vegan Leather Orange e Vegan Leather Forest Green. Il suo costo sarà di 6.399 CNY (ovvero 830 euro).

Per quanto riguarda tutte le altre specifiche tecniche, non vi sono differenze rispetto alle altre varianti. Troviamo quindi il processore Kirin 990 5G (con modem 5G integrato), accompagnato da 8 GB di RAM. Il display è OLED da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensori da 40 MP, 40 MP (ultrawide), 8 MP (teleobiettivo) e un’unità 3D ToF.

Lo smartphone, con una batteria da 4.500 mAh, offre EMUI 10, basato su Android 10. Il sistema operativo non è però dotato dei servizi Google e di Google Play Store, proprio come Huawei MediaPad M6. Questo non ha però impedito al produttore cinese di ottenere ottimi risultati, complice anche la qualità di Huawei Mate 30 Pro.