Huawei Mate 30 Pro arriva su Amazon: Watch GT 2 e Freebuds Lite in regalo

Huawei Mate 30 Pro approda finalmente anche su Amazon e nei principali negozi di elettronica di consumo. Il primo smartphone ad arrivare senza i Google Mobile Services è infatti disponibile sulla popolare piattaforma di e-commerce e presso Mediaworld e Unieuro con tempi di spedizione differenti ma comunque veloci.

Chiunque acquisterà Mate 30 Pro entro il 23 febbraio al prezzo di 1.099,90 euro riceverà in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT 2 con cassa da 46 mm nella variante cromatica Pebble Brown e gli auricolari true wireless Freebuds Lite, arrivati sul mercato rispettivamente a 249 euro e 129 euro ma attualmente acquistabili anche a cifre inferiori. Ad ogni modo, si tratta di un’ottima promozione.

Per usufruire della promozione, bisognerà registrare l’acquisto dello smartphone entro il prossimo 8 marzo tramite questo indirizzo. L’iniziativa è valida per i Huawei Mate 30 Pro acquistati su Amazon (prodotto venduto e spedito da Amazon), Mediaworld, Huawei Experience Store e Unieuro.

Come ben sappiamo, Mate 30 Pro è il primo smartphone del marchio cinese ad esser estato colpito dal ban imposto dagli Stati Uniti. Il dispositivo infatti è privo di tutte le app e servizi di Google anche se nel corso del tempo si sono diffusi alcuni metodi non ufficiali per installare comunque tutta la suite di Big-G come spiegato nell’articolo raggiungibile tramite questo link. Al di là di questo, Mate 30 Pro è un vero e proprio capolavoro tecnico degno di essere chiamato top di gamma: prestazioni eccellenti, qualità fotografica di altissimo livello, costruzione impeccabile e ottima autonomia. Insomma, uno dei migliori smartphone del 2019. A questo link, la nostra recensione completa.

